09 июня 2020

В ХМАО пандемия коронавируса набирает обороты. Пессимистичный прогноз URA.RU сбывается

© Служба новостей «URA.RU»
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Число новых заболевших растет с каждым днем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 13 муниципальных образованиях ХМАО. Самый большой прирост зараженных наблюдается в Сургутском районе. Судя по суточному приросту (+197 человек), развитие эпидситуации пошло по пессимистичному сценарию, исходя из прогнозов, сделанных URA.RU.

«34% всех выявленных случаев — это бессимптомные формы. В легкой форме болезнь протекает у 40,5% пациентов, в тяжелой форме у 2,8% пациентов. Среди заболевших 21 ребенок, в возрасте 18-29 лет — 48 человек, в возрасте 30-49 лет — 81 человек, в возрасте 50-64 года — 40 человек и семь пациентов старше 65 лет», — рассказала агентству заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

Среди новых случаев заражения пять — завозные. Люди прибыли из Якутии, Татарстана, Екатеринбурга и Воронежа. В ранее зарегистрированных очагах заразились еще 114 человек, а 78 человек не знают, где инфицировались. В связи с тем, что доля неизвестных источников заражения не уменьшается, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости носить маски в любом общественном пространстве, добавив, что участились случаи так называемого ковид-нигилизма. «Когда мы будем видеть, что в лифте, в подъезде, в магазинах все в масках ходят, вот тогда и можно будет говорить о стабилизации ситуации. Пока это не так», — рассказала Кудрявцева.

По количеству зараженных с разделением по городам картина выглядит следующим образом:

  • Сургутский район — 58;
  • Сургут — 38;
  • Нижневартовск — 19;
  • Ханты-Мансийск — 15;
  • Нефтеюганск — 15;
  • Нягань — 12;
  • Когалым — 11;
  • Нефтеюганский район — 7;
  • Нижневартовский район — 7;
  • Мегион — 6;
  • Советский район — 2;
  • Ханты-Мансийский район — 2;
  • Лангепас — 1;
  • Радужный — 1;
  • Покачи — 1;
  • Югорск — 1;
  • Белоярский район — 1.
  • ВСЕГО: 197

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова своим постановлением продлила режим самоизоляции до 23 июня включительно в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 3821 жителя региона. 21 человек скончался. Исходя из официальных данных, URA.RU составило свой прогноз относительного того, когда в регионе будут сняты ограничения, связанные с пандемией COVID-19.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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