Число новых заболевших растет с каждым днем Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 13 муниципальных образованиях ХМАО. Самый большой прирост зараженных наблюдается в Сургутском районе. Судя по суточному приросту (+197 человек), развитие эпидситуации пошло по пессимистичному сценарию, исходя из прогнозов, сделанных URA.RU.

«34% всех выявленных случаев — это бессимптомные формы. В легкой форме болезнь протекает у 40,5% пациентов, в тяжелой форме у 2,8% пациентов. Среди заболевших 21 ребенок, в возрасте 18-29 лет — 48 человек, в возрасте 30-49 лет — 81 человек, в возрасте 50-64 года — 40 человек и семь пациентов старше 65 лет», — рассказала агентству заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.

Среди новых случаев заражения пять — завозные. Люди прибыли из Якутии, Татарстана, Екатеринбурга и Воронежа. В ранее зарегистрированных очагах заразились еще 114 человек, а 78 человек не знают, где инфицировались. В связи с тем, что доля неизвестных источников заражения не уменьшается, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости носить маски в любом общественном пространстве, добавив, что участились случаи так называемого ковид-нигилизма. «Когда мы будем видеть, что в лифте, в подъезде, в магазинах все в масках ходят, вот тогда и можно будет говорить о стабилизации ситуации. Пока это не так», — рассказала Кудрявцева.

По количеству зараженных с разделением по городам картина выглядит следующим образом:

Сургутский район — 58;

Сургут — 38;

Нижневартовск — 19;

Ханты-Мансийск — 15;

Нефтеюганск — 15;

Нягань — 12;

Когалым — 11;

Нефтеюганский район — 7;

Нижневартовский район — 7;

Мегион — 6;

Советский район — 2;

Ханты-Мансийский район — 2;

Лангепас — 1;

Радужный — 1;

Покачи — 1;

Югорск — 1;

Белоярский район — 1.

ВСЕГО: 197

Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова своим постановлением продлила режим самоизоляции до 23 июня включительно в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 3821 жителя региона. 21 человек скончался. Исходя из официальных данных, URA.RU составило свой прогноз относительного того, когда в регионе будут сняты ограничения, связанные с пандемией COVID-19.