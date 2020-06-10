Новые случаи коронавирусной инфекции зафиксированы в 13 муниципальных образованиях ХМАО. Самый большой прирост зараженных наблюдается в Сургутском районе. Судя по суточному приросту (+197 человек), развитие эпидситуации пошло по пессимистичному сценарию, исходя из прогнозов, сделанных URA.RU.
«34% всех выявленных случаев — это бессимптомные формы. В легкой форме болезнь протекает у 40,5% пациентов, в тяжелой форме у 2,8% пациентов. Среди заболевших 21 ребенок, в возрасте 18-29 лет — 48 человек, в возрасте 30-49 лет — 81 человек, в возрасте 50-64 года — 40 человек и семь пациентов старше 65 лет», — рассказала агентству заместитель руководителя Роспотребнадзора ХМАО Инна Кудрявцева.
Среди новых случаев заражения пять — завозные. Люди прибыли из Якутии, Татарстана, Екатеринбурга и Воронежа. В ранее зарегистрированных очагах заразились еще 114 человек, а 78 человек не знают, где инфицировались. В связи с тем, что доля неизвестных источников заражения не уменьшается, в Роспотребнадзоре напомнили о необходимости носить маски в любом общественном пространстве, добавив, что участились случаи так называемого ковид-нигилизма. «Когда мы будем видеть, что в лифте, в подъезде, в магазинах все в масках ходят, вот тогда и можно будет говорить о стабилизации ситуации. Пока это не так», — рассказала Кудрявцева.
По количеству зараженных с разделением по городам картина выглядит следующим образом:
- Сургутский район — 58;
- Сургут — 38;
- Нижневартовск — 19;
- Ханты-Мансийск — 15;
- Нефтеюганск — 15;
- Нягань — 12;
- Когалым — 11;
- Нефтеюганский район — 7;
- Нижневартовский район — 7;
- Мегион — 6;
- Советский район — 2;
- Ханты-Мансийский район — 2;
- Лангепас — 1;
- Радужный — 1;
- Покачи — 1;
- Югорск — 1;
- Белоярский район — 1.
- ВСЕГО: 197
Ранее URA.RU писало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова своим постановлением продлила режим самоизоляции до 23 июня включительно в связи с ухудшающейся эпидемиологической обстановкой. С начала пандемии коронавирус диагностировали у 3821 жителя региона. 21 человек скончался. Исходя из официальных данных, URA.RU составило свой прогноз относительного того, когда в регионе будут сняты ограничения, связанные с пандемией COVID-19.
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