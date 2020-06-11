В Кремле оценили заявление ВОЗ о смертности от коронавируса в РФ

По словам Дмитрия Пескова, в данных о низкой смертности от COVID в России нет ничего странного Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В данных о низкой смертности от коронавируса в России нет ничего странного. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в ходе конференц-колла. Так он прокомментировал заявление Всемирной организации здравоохранения о том, что в России «необычная» статистика смертности.

Ранее в ВОЗ заявили, что показатели смертности по коронавирусу в России «сложны для понимания». По версии организации, показатель низкой смертности от коронавируса в России может быть связан с быстрым проведением большого числа тестов на наличие инфекции.

По словам Пескова, в Кремле не считают российскую статистику смертности от коронавируса странной. «Роспотребнадзор готов разъяснить их [данные] ВОЗ», — отметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее с заявлением ВОЗ о смертности в России также поспорил врач, телеведущий и руководитель информационного центра по мониторингу ситуации с инфекцией Александр Мясников. В разговоре с URA.RU эксперт отметил, что формулой организации можно объяснить лишь показатели в процентах, тогда как в России низкая смертность в абсолютных цифрах. И пока логического объяснения низкой смертности от коронавируса в России по-прежнему нет. По мнению Мясникова, сейчас ВОЗ следует не строить теории, а разгадать эту научную и медицинскую загадку.

На сегодняшний день в России выявлено более 502 тысяч заболевших COVID-19, пишет RT. Выздоровели уже более 260 тысяч человек, скончались 6 532 инфицированных.

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