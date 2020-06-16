В России более 545 тысяч заболевших коронавирусом Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня 16 июня — 188 день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 98-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным портала coronavirus-monitor, количество заболевших в мире достигло 8 156 863 (+85 744) человек. Выздоровели уже 4 260 420 (+84 336) человек, 440 249 (+2 789) человек погибли. Большинство смертей зафиксировано в США, Бразилии и Великобритании.

На первом месте по количеству заболевших остаются США (2 186 927 зараженных, +10 295 за сутки). На втором месте — Бразилия с 891 556 (+17 593) зараженными. Замыкает тройку Россия, где зафиксировано уже 545 458 заболевших.

Когда изобретут вакцину от коронавируса?

В ближайшие дни Минобороны России проведет вакцинацию первых добровольцев, вызвавшихся для испытаний разрабатываемой вакцины от коронавируной инфекции. По результатам вакцинации первой группы будет осуществлена последовательная вакцинация остальных добровольцев для оценки эффективности вакцины и исследования процесса выработки антител.

В то же время британский производитель лекарств AstraZeneca уже начал испытания вакцины на людях. Ожидается, что результаты клинических испытаний будут известны в августе—сентябре. Как заявил глава компании Паскаль Сорио, их потенциальная вакцина против коронавируса сможет обеспечить защиту от инфекции примерно на год. Приступить к поставкам компания будет готова уже к октябрю.

Ситуация в России

За сутки в России выявлено 8 248 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего выздоровели уже 294 306 человек, 7 284 скончались от болезни. Как заявил главный внештатный эпидемиолог Минздрава РФ Николай Брико, распространение коронавируса по России в целом стабилизировалось, но в регионах ситуация развивается неравномерно. В целом в России коэффициент распространения коронавируса опустился с 1 до 0,98.

Для компенсации нерабочих дней, объявленных на фоне пандемии COVID-19, в Совфеде предложили сократить новогодние каникулы в 2021 году. Законопроект о сокращении каникул до трех дней, с 1 по 3 января, направлен в Минтруд. Инициативу поддержал бывший санитарный врач РФ Геннадий Онищенко, отметив, что из-за длинных новогодних каникул страна отстает в экономическом развитии.

Ситуация с пандемией коронавируса показала востребованность дистанционного формата работы, из-за чего в Госдуму был внесен законопроект о регулировании удаленной работы . Предложенные поправки будут рассмотрены на ближайшем заседании.

Циркуляция коронавируса в России снизилась до минимальной . Сейчас страна находимся на низшей точке заболеваемости, заявила заместитель директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александра Горелова. По ее данным, также в стране растет иммунная прослойка населения, которая составляет уже 17-20%.

Ситуация с коронавирусом серьезно повлияла на сферу здравоохранения. В рамках проекта INNOPROM ONLINE представители фармкомпаний и медучреждений обсудят, как изменилась работа в период пандемии и удалось ли отрасли справиться с возросшими потребностями. Трансляцию дискуссии на тему «Фармацевтическая промышленность в 2020 году» с участием федеральных спикеров можно посмотреть в прямом эфире на URA.RU 17 июня в 12:00 по московскому времени.

Что происходит в мире

Министры обороны НАТО в ходе видеоконференции обсудят планы по подготовке к возможной второй волне пандемии коронавируса. Речь пойдет о создании запасов медицинских средств и оборудования, а также о создании специального трастового фонда, который позволит финансировать все эти усилия.

Из-за коронавируса, выявленного на рынке «Синьфади» в Пекине, в городе повысили уровень реагирования на ЧС с III на II. Как заявил вирусолог Алексей Аграновский, если в Пекине действительно произошла вспышка нового коронавируса, это говорит о быстрых изменениях вируса. Защититься от инфекции помогут только карантинные меры.

Основатель и директор Внешнеполитического сообщества Индонезии Дино Патти Джалал заявил, что COVID-19 стал самым сильным политическим вирусом . По его мнению, распространение инфекции серьезно повлияло на политику государств и репутацию лидеров. Также пандемия привела к обеднению населения, и бедняки могут стать зачинщиками социальных волнений.

Прогнозы экспертов

Более 20% населения планеты подвергаются повышенному риску тяжелого протекания заболевания, вызываемого новым типом коронавируса. К такому выводу пришли ученые из Великобритании, США и Китая. В исследовании отмечается, что степень риска может меняться в зависимости от возраста.

У новых пациентов, выздоровевших от COVID-19, обнаружены гораздо более сильные антитела к вирусу, чем антитела у пациентов, переболевших коронавирусами ранее. Это установили исследователи университетского медицинского центра Амстердама. Ученые намерены продолжить работу и разработать своего рода «коктейль» из антител, чтобы предотвращать заражение коронавирусом, который будет действовать как вакцина с коротким сроком действия.