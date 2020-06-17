На Северное кладбище автобус № 46 будет ездить через каждые 15 минут Фото: Алексей Глазырин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 17 июня, — 188-й день с момента выявления коронавируса и 98-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России количество инфицированных достигло 545 458 человек (+8 248). В Пермском крае инфекция выявлена у 2 805 (+50 за сутки) человек, выздоровели от коронавируса 1586 человека, умер — 91.

Замедлилось распространение коронавируса. Впервые за несколько недель коэффициент распространения инфекции (Rt) опустился ниже единицы — до 0,98. Это соответствует текущему уровню снятия ограничений. Для перехода к следующему этапу необходимо, чтобы коэффициент был ниже 0,8. В больницах региона находится 792 человека, еще 336 лечится в домашних условиях.

Новый всплеск коронавирусной инфекции может произойти в конце июня. Это связано с тем, что пермяки не соблюдают меры предосторожности и активно общались друг с другом в минувшие длинные выходные. Если повторится сценарий, который был после майских праздников, то уже к концу месяца в Перми ежедневно будут выявлять более ста новых случаев заражения коронавирусом.

Для коронавирусных больных подготовили 2482 койки. Всего в регионе 20 медицинских учреждений теперь принимает пациентов с коронавирусом. 12 учреждений находится в Перми, 8 — в территориях : Осе, Краснокамске, Чайковском, Октябрьском, Березниках, Лысьве, Кудымкаре, а также в Пермском районе. При этом увеличение коечного фонда почти на 400 мест не позволило довести показатель «свободный коечный фонд» до нормативного уровня, он все еще ниже 50%.

В Александровске тоже появится больница для пациентов с коронавирусом. Перепрофилируют корпус, где находятся хирургическое отделение, отделения реанимации, дневного неврологического и терапевтического стационара, приемное отделение и физкабинет. Ожидается, что в больнице будет размещено от 50 до 70 больных с коронавирусом.

Пермские кладбища открыли для посещений. Изменения в указ губернатора внесены 16 июня, и теперь снимаются ограничения на посещение погостов , которые действовали в период пандемии. Также возобновляется движение автобусов маршрута № 46 от Театра-Театра до Северного кладбища. Курсировать они будут c 15-минутным интервалом.