Тренер Карпин поиздевался над чемпионатом России по футболу

Матч между «Ростовом» и «Сочи» прошел 19 июня Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Текущий чемпионат России по футболу напоминает соревнование бани и водокачки. Такую характеристику турниру дал главный тренер ФК «Ростов» Валерий Карпин.

Ранее футбольный клуб «Сочи» со счетом 10:1 разгромил «Ростов», основной состав которого ушел на карантин из-за обнаружения коронавируса у шести футболистов. Сочинская команда отказалась переносить игру, поэтому за «Ростов» на поле вышли игроки молодежного состава без опыта игры в Российской премьер-лиге (РПЛ).

«Этот чемпионат напоминает первенство бани или водокачки», — цитирует его РИА «Новости». Он также согласился с мнением, что решение не переносить матч между командами из Ростова и Сочи несправедливо.

Ранее стало известно, что матч 23-го тура РПЛ «Краснодар» — «Динамо» был перенесен почти на месяц из-за того, что у трех футболистов московского клуба обнаружили коронавирус. Чемпионат России возобновился 19 июня, пишет « Царьград ». До этого футбольные матчи, как и другие спортивные мероприятия, были временно отменены из-за эпидемии.

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