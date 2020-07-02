01 июля 2020
30 июня 2020

Самое актуальное в ЯНАО к 2 июля. ЦИК подвел итоги голосования в ЯНАО, в больнице Нового Уренгоя откроют еще одно отделение

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Сургут, поликлиника, пациенты, больница
Дополнительное приемное отделение откроют в больнице Нового Уренгоя Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Подведены итоги голосования, в Ноябрьске выявили нарушения, в больнице Нового Уренгоя откроют дополнительное приемное отделение. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:

Центризбирком подвел итоги голосования на Ямале

  • По данным ЦИК России в ЯНАО обработано 100% протоколов. За поправки проголосовали 89,16% избирателей, против — 10,29%.
  • По данным избиркома на участки пришли более 290 тысяч жителей округа. Это около 80% от всего количества избирателей.
  • Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где явка превысила 90%.
  • Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.

На избирательном участке в Ноябрьске выявили нарушение

  • Провокацию предотвратили в Ноябрьске, где один из голосовавших пытался вынести с участка бюллетень, вбросив в урну чистый лист.
  • По информации источников знакомых с ситуацией, в инциденте участвовал Андрей Шепелев — секретарь по идеологической и агитационно-пропагандисткой работе регионального отделения КПРФ.
  • Сам Андрей Шепелев и его однопартийцы отрицают факт этого нарушения.

В больнице Нового Уренгоя откроют дополнительное приемное отделение

  • В депздраве округа 1 июля было принято решение об открытии в больнице Нового Уренгоя дополнительного приемного отделения для пациентов с COVID.
  • Мест в отделениях достаточно, но медики не успевают госпитализировать пациентов.
  • Всего за вчерашний день в поликлиники поступило 715 вызовов, а вечером в стационар одновременно поступило 50 человек.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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