Дополнительное приемное отделение откроют в больнице Нового Уренгоя
Подведены итоги голосования, в Ноябрьске выявили нарушения, в больнице Нового Уренгоя откроют дополнительное приемное отделение. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 2 июля — в обзоре URA.RU:
Центризбирком подвел итоги голосования на Ямале
- По данным ЦИК России в ЯНАО обработано 100% протоколов. За поправки проголосовали 89,16% избирателей, против — 10,29%.
- По данным избиркома на участки пришли более 290 тысяч жителей округа. Это около 80% от всего количества избирателей.
- Лидерами по явке стали Красноселькупский и Ямальский районы, где явка превысила 90%.
- Наименьшую активность показали жители Нового Уренгоя, где число проголосовавших не достигло 75%.
На избирательном участке в Ноябрьске выявили нарушение
- Провокацию предотвратили в Ноябрьске, где один из голосовавших пытался вынести с участка бюллетень, вбросив в урну чистый лист.
- По информации источников знакомых с ситуацией, в инциденте участвовал Андрей Шепелев — секретарь по идеологической и агитационно-пропагандисткой работе регионального отделения КПРФ.
- Сам Андрей Шепелев и его однопартийцы отрицают факт этого нарушения.
В больнице Нового Уренгоя откроют дополнительное приемное отделение
- В депздраве округа 1 июля было принято решение об открытии в больнице Нового Уренгоя дополнительного приемного отделения для пациентов с COVID.
- Мест в отделениях достаточно, но медики не успевают госпитализировать пациентов.
- Всего за вчерашний день в поликлиники поступило 715 вызовов, а вечером в стационар одновременно поступило 50 человек.
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