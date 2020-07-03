Росстат оценил стоимость бензина за неделю

Средняя цена на литр бензина в России с 22 по 29 июня выросла на пять копеек и достигла 45,18 рубля. Литр дизельного топлива за этот же период подорожал в среднем на три копейки — до 47,88 рубля. Об этом свидетельствуют материалы Росстата.
«За период с момента предыдущей регистрации средние цены по РФ на бензин автомобильный и дизельное топливо выросли на пять и три копеек соответственно», — уточнили в ведомстве. Цены на бензин разных марок возросли не одинаково. Больше всего подорожал бензин Аи-95. Уточняется, что рост цен был зафиксирован в 39 регионах РФ. Больше всего он подорожал в Кызыле — на 1,6%.
Ранее сообщалось, что стоимость бензина марки АИ-95 на торгах Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи побила исторический рекорд. Оптовая цена топлива достигла 57,7 тысячи рублей за тонну, что на 0,5% выше прошлого рекордного значения. По мнению экспертов, на повышение оптовых цен на бензин в России повлияли резкий рост спроса на сырье и дефицит топлива. Однако, как отметили специалисты, данное явление временное.
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