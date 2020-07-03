02 июля 2020
01 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО к 3 июля. В регионе ввели противопожарный режим, ямальцы выбрали название для нового моста

© Служба новостей «URA.RU»
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На Ямале введен особый противопожарный режим Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В ЯНАО введен противопожарный режим, прокуратура возбудило дело по факту массового заражения COVID, жители Пуровского района выбрали название для моста, а в Салехарде — новый логотип города. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:

На Ямале введен особый противопожарный режим

  • Оперштаб по чрезвычайными ситуациям ввел на территории Ямало-Ненецкого автономного округа особый противопожарный режим.
  • Решение принято в связи с тем, что в начале июля прогнозируется повышение температуры и власти опасаются, что на Ямале с новой силой вспыхнут крупные лесные пожары, которые начались в мае.

Прокуратура возбудила уголовное дело из массового заражения людей коронавирусом

  • В отношении директора ямальской компании IGS, который отправил 79 сотрудников на обсервацию в хостел в Тарко-Сале, возбуждено уголовное дело.
  • По версии следствия, из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил там произошло массовое заражение людей.

Ямальцы выбрали название для моста

  • Жители Пуровского района ЯНАО выбрали название для переправы через реку Пур. Согласно решению большинства, мост получит имя «Пуровский».
  • Жители муниципалитета высказывались одновременно с голосованием по Конституции РФ. В итоге 55% проголосовавших отдали предпочтение названию «Пуровский»
  • Второе место заняло название «Уренгойский», за него проголосовали 35% жителей.

Жители Салехарда выбрали новый логотип города

  • Салехардцы выбрали подарок к юбилею города, им стал новый логотип — «Черная лисица». Она с большим отрывом опередила своих соперников: бубен шамана и переливы стелы.
  • Голосование прошло в два этапа. Первый — в социальной сети, второй — в режиме очного голосования.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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