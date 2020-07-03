На Ямале введен особый противопожарный режим
В ЯНАО введен противопожарный режим, прокуратура возбудило дело по факту массового заражения COVID, жители Пуровского района выбрали название для моста, а в Салехарде — новый логотип города. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 3 июля — в обзоре URA.RU:
На Ямале введен особый противопожарный режим
- Оперштаб по чрезвычайными ситуациям ввел на территории Ямало-Ненецкого автономного округа особый противопожарный режим.
- Решение принято в связи с тем, что в начале июля прогнозируется повышение температуры и власти опасаются, что на Ямале с новой силой вспыхнут крупные лесные пожары, которые начались в мае.
Прокуратура возбудила уголовное дело из массового заражения людей коронавирусом
- В отношении директора ямальской компании IGS, который отправил 79 сотрудников на обсервацию в хостел в Тарко-Сале, возбуждено уголовное дело.
- По версии следствия, из-за нарушения санитарно-эпидемиологических правил там произошло массовое заражение людей.
Ямальцы выбрали название для моста
- Жители Пуровского района ЯНАО выбрали название для переправы через реку Пур. Согласно решению большинства, мост получит имя «Пуровский».
- Жители муниципалитета высказывались одновременно с голосованием по Конституции РФ. В итоге 55% проголосовавших отдали предпочтение названию «Пуровский»
- Второе место заняло название «Уренгойский», за него проголосовали 35% жителей.
Жители Салехарда выбрали новый логотип города
- Салехардцы выбрали подарок к юбилею города, им стал новый логотип — «Черная лисица». Она с большим отрывом опередила своих соперников: бубен шамана и переливы стелы.
- Голосование прошло в два этапа. Первый — в социальной сети, второй — в режиме очного голосования.
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