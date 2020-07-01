Появились первые итоги голосования по Конституции в Пермском крае

Пермский край 1 июля голосовал по поправкам в Конституцию
новость из сюжетаОбщероссийское голосование по изменению Конституции
Согласно первым данным, за поправки в Конституцию проголосовали более 80% жителей Пермского края. Данные получены после обработки 2% бюллетеней.
«Пермский край: за 87,57%», — сообщает РИА «Новости». Против поправок, согласно первым данным, проголосовали 11,56% избирателей.
Явка по Пермскому краю составила 47,74% (953 530 человек). Самая низкая активность наблюдалась в Александровске (38,35%), Перми (39,54%) и Березниках (40,11%).
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