30 июня 2020
29 июня 2020

Появились первые итоги голосования по Конституции в Пермском крае

© Служба новостей «URA.RU»
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Голосование по поправкам в Конституцию РФ. Тюмень, голосование, голосование за конституцию
Пермский край 1 июля голосовал по поправкам в Конституцию Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU
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Общероссийское голосование по изменению Конституции

Согласно первым данным, за поправки в Конституцию проголосовали более 80% жителей Пермского края. Данные получены после обработки 2% бюллетеней.

«Пермский край: за 87,57%», — сообщает РИА «Новости». Против поправок, согласно первым данным, проголосовали 11,56% избирателей.

Явка по Пермскому краю составила 47,74% (953 530 человек). Самая низкая активность наблюдалась в Александровске (38,35%), Перми (39,54%) и Березниках (40,11%).

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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