Лаборатории ставят все новые положительные диагнозы Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области к утру 8 июля не удается остановить волну заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 139 случаев заражения коронавирусом (накануне было 140), сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. При этом вторые сутки в области умирает по четыре зараженных COVID-19.

Рост числа заражений обозначился 3 июля, когда выявили 134 заразившихся. «С начала пандемии произошло 8 682 случая заражения, сейчас лечение проходят 5 358 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 67 лет до 81 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровел за сутки 141 человек, с начала пандемии — 3 109 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены режима карантинных ограничений. Режим повышенной готовности истекает 12 июля. Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.

При этом глава региона Алексей Текслер ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов. Также открылись базы отдыха, со 2 июля обычном режиме работают детсады, с начала недели начали открываться детские оздоровительные лагеря. Сейчас 540 детей уже отдыхают в пяти загородных и почти 70 лагерях, организованных при школах.