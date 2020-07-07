В Челябинской области новый подъем числа заражений коронавирусом

Динамика заражений не дает расслабиться властям и медикам Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Челябинской области по данным на 7 июля продолжился рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 140 случаев заражения, сообщили URA.RU в региональном оперативном штабе. Число заражений растет с 3 июля, когда было выявлено 134 заболевших.

«С начала пандемии произошло 8543 случая заражения, сейчас лечение проходят 3115 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровели за сутки 189 человек, с начала пандемии — 5217 жителей области.

Челябинская область находится на первом этапе отмены режима карантинных ограничений. Режим повышенной готовности истекает 12 июля. Действующий в регионе режим самоизоляции продлен до 12 июля. По-прежнему запрещены массовые мероприятия, в общественных местах и транспорте обязательны маски.

При этом глава региона Алексей Текслер ослабил карантин, разрешив работу фитнес-центров, летних кафе и уличных веранд ресторанов.

Также открылись базы отдыха, со 2 июля обычном режиме работают детсады, с начала недели начали открываться детские оздоровительные лагеря. Сейчас 540 детей уже отдыхают в пяти загородных и почти 70 лагерях, организованных при школах.