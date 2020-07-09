Челябинские ученые назвали эффективные лекарства от коронавируса

Перечень перспективных препаратов появится в журнале «Computer-Aided Molecular Design» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ученые Южно-Уральского госуниверситета (ЮУрГУ) в Челябинске определили эффективные препараты от коронавируса. Об этом сообщили в самом университете.

Под руководством начальника Научно-исследовательской лаборатории компьютерного моделирования лекарственных средств, кандидата химических наук Владимира Потемкина были проанализированы известные препараты, способные бороться с COVID-19. На сегодня база данных DrugBank включает больше 8 тыс. препаратов, одобренных Федеральным медико-биологическим агентством России, Роспотребнадзором, Food and Drug Administration (FDA) США.

За несколько месяцев челябинские ученые и их коллеги создали список наиболее перспективных препаратов. «Мы выделили вещества, которые действуют на SARS-протеазу. Затем c помощью молекулярного докинга определили наиболее перспективные из них, смоделировав комплексное взаимодействие лекарства с протеазой, — цитирует РИА „Новости“ слова Потемкина. — Чтобы увидеть взаимодействие в динамике, мы провели молекулярное динамическое исследование. Так удалось рассмотреть изменения за пределами активного участка. Используя мощность суперкомпьютера „Торнадо ЮУрГУ“, мы выделили наиболее перспективные соединения». Полученная учеными информация будет опубликована в журнале «Computer-Aided Molecular Design».

Новый подъем числа заражений обозначился в Челябинской области 3 июля, когда было зарегистрировано 134 заболевших за сутки. К утру 9 июля выявлено 140 случаев, последние три дня на Южном Урале умирают по четыре пациента с COVID-19. Спустя два дня — в воскресенье — истекает срок карантина. Сейчас Челябинская область находится на первом этапе его отмены. Властям предложили перенести выборы в заксобрание региона, назначенные на сентябрь.