Сбить волну заражений не получилось Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 8 июля, — 210-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 119-й с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В Челябинской области зарегистрировано 8682 случая заражения, выздоровели 5358 и скончались 173 человека.

В России, по данным сайта стопкоронавирус.рф, зафиксировано 700792 (+6562) случая заражения. Вылечились 472511 (+8631) пациент — более 67% от заболевших. Умерли 10667 (+173) человек — 1,5% от заразившихся.

Рост заражений остановить не удается

В Челябинской области к утру 8 июля не удалось сбить волну заболеваемости коронавирусной инфекцией. За сутки зафиксировано 139 случаев заражения (накануне было 140). При этом вторые сутки в области умирает по четыре зараженных COVID-19.

Рост заболеваемости начался 3 июля, когда выявили 134 заразившихся. «С начала пандемии произошло 8 682 случая заражения, сейчас лечение проходят 5 358 южноуральцев, — пояснили URA.RU в оперштабе. — Умерли четыре человека в возрасте от 67 лет до 81 года, у всех COVID-19 осложнил тяжелые заболевания». Выздоровел за сутки 141 человек, с начала пандемии — 3 109 жителей области.

Из хороших новостей: число выписавшихся за сутки превысило число заболевших — 141 против 139. Всего с начала пандемии выздоровели 5358 человек.

На военный завод привезли COVID из круиза

В ЗАТО Трехгорный (Челябинская область) заболели коронавирусом девять сотрудников работающего на оборону приборостроительного завода. Как сообщил директор предприятия Владислав Белобров, все они вернулись в «запретку» из теплоходного круиза. На заводе прошла дезинфекция, контактных с заболевшим отправили домой. С 25-ти число зараженных разом выросло до 34 человек.

В Магнитогорске объявили охоту на нарушителей карантина

В Магнитогорске из общественного транспорта высаживают пассажиров без масок. Об этом рассказали в городской мэрии по итогам проверок. В городе решили возобновить рейды после того, как «народ расслабился», несмотря на увеличение числа заболевших. Так за 6 и 7 июля было составлено 44 протокола о нарушении масочного режима.

Купальный сезон теперь открыт официально. Это скрасит челябинцам ковидные ограничения Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что ждет челябинцев на первом этапе отмены карантина

В Челябинске официально открыли купальный сезон. Теперь жителям областного центра разрешено не только загорать, но и плавать в водоемах в 12 разрешенных местах URA.RU подготовило для читателей полный список пляжей и фото с них.

Школы Южного Урала не будут проводить линейки 1 сентября. По крайней мере, в традиционном формате. Аналогично будет обстоять дело и по всей России, заявил 8 июля министр просвещения РФ Сергей Кравцов.

До 12 июля в Челябинской области продолжает действовать режим повышенной готовности. URA.RU подготовило для читателей обновленный список запретов и разрешений.