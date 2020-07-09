Пикетчик закрыл лицо плакатом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Юноша в костюме смерти провел 9 июля одиночный пикет у резиденции губернатора Челябинской области Алексея Текслера. Пикетчик в черном плаще с капюшоном развернул плакат «Выбросы Мечела гарантируют мне работу! А вам?», передает корреспондент URA.RU.

«Ежегодно в Челябинске фиксируется более 6000 заболевших онкологией, десятки тысяч диагнозов заболеваний легких. Болеют дети! Жители города постоянно задыхаются от выбросов! Основным загрязнителем воздуха являются предприятия группы компаний „Мечел“», — такое сообщение сразу после пикет разослали в СМИ по электронной почте от адресата «Зеленая альтернатива».

Пикетчик был одет в костюм смерти Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Руководитель регионального отделения партии «Зеленая альтернатива», депутат заксобрания региона Михаил Махов заявил URA.RU, что партия не имеет отношения к акции. Отправитель релиза на просьбу URA.RU сообщить, какую именно организацию представляют организаторы пикета, не ответил. В пресс-службе «Мечела» пообещали прокомментировать претензии пикетчика позже.

Инцидент прокомментировали в аппарате губернатора Текслера. Как сообщили URA.RU в пресс-службе главы региона, сотрудники управления по работе с обращениями граждан областного правительства предложили пикетчику, представиться и оставить свое письменное обращение в адрес областных властей. Пикетчик отказался от каких-либо контактов, не вступил в диалог и сразу ушел. В пресс-службе также отметили, что глава региона уделяет пристальное внимание теме экологии.

«По его инициативе со всеми крупными предприятиями региона заключены соглашения, и они подключились к комплексному плану по снижению выбросов загрязняющих веществ, в том числе и ПАО „Мечел“, — отметили в пресс-службе Текслера. — Недавно „Мечел-Кокс“ завершил очередной этап экологической модернизации производства, проведена реконструкция коксовой батареи №8, в ближайших планах у предприятия установка новых систем для сокращения выбросов загрязняющих веществ в химических цехах предприятия; реконструкция коксовой батареи №1».