Челябинец, ворвавшийся с ножом в школу, был пьян

Челябинец, ворвавшийся с ножом в школу №145, предположительно был пьян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.
«Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место. Неадекватный, агрессивный мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Уточнять тип опьянения в ведомстве не стали.
Экипаж Росгвардии доставил неадеквата в отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
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