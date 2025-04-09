09 апреля 2025

Челябинец, ворвавшийся с ножом в школу, был пьян

© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и задержали неадеквата
Сотрудники Росгвардии оперативно прибыли на место и задержали неадеквата Фото:

Челябинец, ворвавшийся с ножом в школу №145, предположительно был пьян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона.

«Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место. Неадекватный, агрессивный мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Уточнять тип опьянения в ведомстве не стали.

Экипаж Росгвардии доставил неадеквата в отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.

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Челябинец, ворвавшийся с ножом в школу №145, предположительно был пьян. Об этом URA.RU сообщили в пресс-службе Росгвардии региона. «Сотрудники ведомства оперативно прибыли на место. Неадекватный, агрессивный мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, задержан и доставлен в отдел полиции», — сообщили URA.RU в пресс-службе Росгвардии региона. Уточнять тип опьянения в ведомстве не стали. Экипаж Росгвардии доставил неадеквата в отдел полиции «Советский» УМВД России по Челябинску. По предварительной информации, от действий задержанного никто не пострадал. Сейчас с ним работают сотрудники полиции. Устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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