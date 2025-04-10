На границе с Челябинской областью ограничено движение из-за непогоды

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Движение ограничено из-за непогоды
Движение ограничено из-за непогоды Фото:

В Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью введено ограничение движения для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.

«Введено прекращение движения для всех видов транспортных средств на участках автомобильных дорог: „Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка“ км 2 — 101 километр (Уфимский район, Иглинский район, Нуримановский район)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.

Нуримановский район Республики Башкортостан граничит с Ашинским районом Челябинской области. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.

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В Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью введено ограничение движения для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики. «Введено прекращение движения для всех видов транспортных средств на участках автомобильных дорог: „Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка“ км 2 — 101 километр (Уфимский район, Иглинский район, Нуримановский район)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале. Нуримановский район Республики Башкортостан граничит с Ашинским районом Челябинской области. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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