На границе с Челябинской областью ограничено движение из-за непогоды

В Республике Башкортостан на границе с Челябинской областью введено ограничение движения для всех видов транспорта из-за непогоды. Об этом сообщила пресс-служба МЧС республики.
«Введено прекращение движения для всех видов транспортных средств на участках автомобильных дорог: „Уфа — Иглино — Красная Горка — Павловка“ км 2 — 101 километр (Уфимский район, Иглинский район, Нуримановский район)», — сообщила пресс-служба ведомства в telegram-канале.
Нуримановский район Республики Башкортостан граничит с Ашинским районом Челябинской области. Водителей просят учитывать информацию при планировании маршрута.
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