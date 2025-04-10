Тренер минского «Динамо» высказался о слабых местах челябинского «Трактора»

Главный тренер минского «Динамо» Дмитрий Квартальнов назвал челябинский хоккейный клуб «Трактор» командой без слабых мест. Об этом сообщает Белорусское телеграфное агентство.
«Первый раунд был очень сложным, мы оставили там много сил и энергии. Приятно, что наши ребята умеют держать удар, мы вернулись в серию и выиграли ее. Дальше будет только интереснее, „Трактор“ — очень хорошая команда без слабых мест, долгое время боролась с „Локомотивом“ за Кубок Континента. Там полный порядок во всех линиях и сильный вратарь, передает слова Квартального БЕЛТА.
По словам Квартального, минчанам есть что противопоставить «Трактору». У «Динамо» отличный состав, есть опытные легионеры в самом расцвете сил. Многие ребята выигрывали кубки — они знают, как играть на дальних стадиях.
По итогам регулярного чемпионата челябинский клуб занял первое место в таблице Восточной конференции, а в первом раунде плей-офф в шести матчах победил «Адмирал» из Владивостока. Минское «Динамо» на старте розыгрыша Кубка Гагарина с таким же счетом 4:2 в серии обыграло московский ЦСКА.
Две стартовые игры серии до четырех побед между «Динамо» и «Трактором» пройдут 12 и 14 апреля в Челябинске. Затем команды переедут в Минск, где встретятся 16 и 18 апреля. При необходимости матчи с пятого по седьмой пройдут 20 апреля (Челябинск), 22 апреля (Минск) и 24 апреля (Челябинск).
Перед началом серии минчан напутствовал президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он сказал, что смотрел игры «Трактора» и считает две команды близкими по стилю игры.
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