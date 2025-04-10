ХК «Трактор» в «минской» серии постарается избавиться от проклятия первого периода

ХК «Трактор» в «минской» серии постарается решить проблему первого периода
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Пропущенные шайбы в первом периоде стали проблемой в серии с ХК «Адмирал»
Пропущенные шайбы в первом периоде стали проблемой в серии с ХК «Адмирал» Фото:

Во втором раунде плей-офф КХЛ с минским «Динамо» челябинский ХК «Трактор» попытается исправить проблему первого периода, четко обозначившуюся в первой серии с владивостокским «Адмиралом». Об этом в интервью с «РБ Спорт» заявил защитник «Трактора» Арсений Коромыслов.

«В регулярном чемпионате наши первые периоды были одними из лучших в лиге. Но с „Адмиралом“ было странно, что не получалось это показать. Во втором раунде попытаемся исправить. Надо будет перенастроиться психологически», — сказал Коромыслов.

По мнению хоккеиста, «Трактор» во втором раунде будет играть только на победу. И сейчас для этого тренерский штаб детально анализирует игру и тактику соперника.

«Сложилось впечатление, что „Динамо“ (Минск) — это американского стиля команда, которая бежит, бьется, грамотно выбрасывает шайбу, чтобы игроки выбегали „2 в 1“. Защита канадского стиля — там шесть иностранцев», — отметил Арсений Коромыслов.

Ранее главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру заявил, что серия с минчанами будет непростой, и крайне важно, «как сложится химия между игроками на льду». Второй раунд плей-офф с ХК «Динамо» (Минск) начнется в Челябинске 12 апреля.

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Во втором раунде плей-офф КХЛ с минским «Динамо» челябинский ХК «Трактор» попытается исправить проблему первого периода, четко обозначившуюся в первой серии с владивостокским «Адмиралом». Об этом в интервью с «РБ Спорт» заявил защитник «Трактора» Арсений Коромыслов. «В регулярном чемпионате наши первые периоды были одними из лучших в лиге. Но с „Адмиралом“ было странно, что не получалось это показать. Во втором раунде попытаемся исправить. Надо будет перенастроиться психологически», — сказал Коромыслов. По мнению хоккеиста, «Трактор» во втором раунде будет играть только на победу. И сейчас для этого тренерский штаб детально анализирует игру и тактику соперника. «Сложилось впечатление, что „Динамо“ (Минск) — это американского стиля команда, которая бежит, бьется, грамотно выбрасывает шайбу, чтобы игроки выбегали „2 в 1“. Защита канадского стиля — там шесть иностранцев», — отметил Арсений Коромыслов. Ранее главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру заявил, что серия с минчанами будет непростой, и крайне важно, «как сложится химия между игроками на льду». Второй раунд плей-офф с ХК «Динамо» (Минск) начнется в Челябинске 12 апреля.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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