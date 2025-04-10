ХК «Трактор» в «минской» серии постарается избавиться от проклятия первого периода

Во втором раунде плей-офф КХЛ с минским «Динамо» челябинский ХК «Трактор» попытается исправить проблему первого периода, четко обозначившуюся в первой серии с владивостокским «Адмиралом». Об этом в интервью с «РБ Спорт» заявил защитник «Трактора» Арсений Коромыслов.
«В регулярном чемпионате наши первые периоды были одними из лучших в лиге. Но с „Адмиралом“ было странно, что не получалось это показать. Во втором раунде попытаемся исправить. Надо будет перенастроиться психологически», — сказал Коромыслов.
По мнению хоккеиста, «Трактор» во втором раунде будет играть только на победу. И сейчас для этого тренерский штаб детально анализирует игру и тактику соперника.
«Сложилось впечатление, что „Динамо“ (Минск) — это американского стиля команда, которая бежит, бьется, грамотно выбрасывает шайбу, чтобы игроки выбегали „2 в 1“. Защита канадского стиля — там шесть иностранцев», — отметил Арсений Коромыслов.
Ранее главный тренер челябинского «Трактора» Бенуа Гру заявил, что серия с минчанами будет непростой, и крайне важно, «как сложится химия между игроками на льду». Второй раунд плей-офф с ХК «Динамо» (Минск) начнется в Челябинске 12 апреля.
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