В ЮУ КЖСИ опровергли информацию о давлении на беременную уволенную сотрудницу

Бывший специалист по кадрам «Южно-Уральской корпорации жилищного строительства и ипотеки» («ЮУ КЖСИ») Юлия Глуховская уволилась на раннем сроке беременности по собственному желанию, а не из-за конфликта с новым руководителем Михаилом Демаковым. Об этом URA.RU заявили в самой компании. Ранее Глуховская сообщила, что ее вынудили написать заявление на увольнение и теперь она осталась без средств к существованию.
«Информация, что женщину, которая работала специалистом по кадрам, уволили из компании одним днем в январе на раннем сроке беременности из-за конфликта с новым генеральным директором Михаилом Демаковым, не соответствует действительности. Информация о конфликте не подтверждена какими-либо доказательствами», — сообщили URA.RU в ЮУ КЖСИ.
На этот факт указал и суд во время предварительного заседания по делу 7 апреля. «Нет никаких доказательств, что ее вынудили уйти», — говорят в компании. Работодатель имеет право требовать от сотрудника качественное и своевременное выполнение работы и это не является конфликтом. Требование прописано в статье 22 Трудового кодекса (ТК) РФ.
Речь идет о принуждении выполнять работу, которая не была прописана в трудовом кодексе. «Меня заставляли выполнять работу за другого сотрудника. Нигде не прописано, что я должна вести кадровое делопроизводства по всем дочерним компаниям и воинский учет, а от меня это требовали. Также просили подписывать документы задним числом», — сообщила URA.RU Глуховская. Копии документов, где ручкой прописаны дополнительные обязанности, есть в распоряжении редакции.
Сотрудница сама написала заявление на увольнение, напомнили в компании. «Запреты на увольнение по собственному желанию при беременности действующим законодательством не предусмотрены. <…> В уведомлении на имя Глуховской Ю.О. сообщалось, что она вправе отозвать свое заявление об увольнении в установленном порядке», — добавили в «ЮУ КЖСИ».
Но заявление было написано с пометкой «с принуждением к увольнению», уволили и рассчитали беременную женщину одним днем. «Меня с 16 января пытались уволить, доводили и придирались. 30 января с угрозой выкидыша с работы увезли на скорой, где я в больнице написала заявление об увольнении с принуждением, этим же днем меня рассчитали. Уведомление мне отправили в семь вечера и в почтовое отделение, где нет почтальона, поэтому об уведомлениях никто не сообщает. Неужели, если бы не было давления и конфликта, я, будучи беременной, добровольно ушла бы с работы», — добавила бывшая сотрудница.
Сейчас Глуховская третий месяц не может устроиться на работу. И будучи беременной осталась без средств к существованию и с маленьким ребенком на руках.
О конфликте внутри компании «ЮУ КЖСИ» стало известно в начале года. Помимо Глуховской из компании численностью в 100 человек за пять месяцев уволились еще более 20 сотрудников. «Три человека написали заявления с пометкой о принуждении к увольнению», — рассказала ранее URA.RU бывший начальник отдела персонала Мария. Причиной также стал конфликт с новым генеральным директором, который на тот момент был исполняющим обязанности.
Одна из уволенных по принуждению сотрудниц смогла восстановить на работе. «Но ей закрыли доступы к некоторым программа и почте, усложнили работу, убрав ту, которая была прописана в должностной инструкции. Она неделю проработала и уволилась, потому что это сплошное издевательство», — добавила Глуховская.
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