Праймериз на паузе: челябинцы не спешат за мандатами в заксобрание области

Лишь 42 из 1400 заявок на праймериз ЕР поданы на выборы в челябинский парламент
© Служба новостей «URA.RU»
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Кандидаты в челябинский парламент не спешат подавать заявки на праймериз
Кандидаты в челябинский парламент не спешат подавать заявки на праймериз Фото:
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Выборы в заксобрание Челябинской области 2025 года

На предварительные выборы «Единой России» в Челябинской области подали документы почти 1400 человек. С этой цифрой контрастирует число желающих поучаствовать в главной кампании 2025 года и получить мандат депутата заксобрания региона. Как выглядит ситуация за пять месяцев до дня голосования — разбиралось URA.RU.

К 10 апреля лишь чуть больше 40 челябинцев (и один екатеринбуржец) заявили, что желают заручиться поддержкой партии власти в борьбе за место в заксобрании региона. Из действующих депутатов заксобрания региона пока на праймериз заявились только директор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков и вице-спикер Андрей Шмидт. Первый претендует на поддержку партии по округу № 21, который представляет в ЗСО и сейчас. Второй собирается баллотироваться по списку.

Среди других известных претендентов, сообщивших о своих намерениях, новый лидер региональной МГЕР Владислав Уланов, известный строитель Андрей Бодрягин и депутат из Южноуральска Данил Беля, который сейчас находится в командировке в одном из новых российских регионов. Они собираются баллотироваться по партийному списку. Равно как и подавшие заявки на праймериз участники СВО: инженер предприятия «ММК-Метиз» Андрей Орехов из Магнитогорска и екатеринбуржец Сергей Омельченко, директор сети образовательных центров «Интеллект».

«Все, кто собрался переизбираться, сдали заявки на праймериз. Данные загружены, но обнародованы будут ближе к концу апреля, когда завершится прием документов на праймериз», — сообщил URA.RU источник в партийных кругах. По словам инсайдера, сейчас в СМИ попадают данные о тех, кого имеет смысл подсветить заранее — например, о том же Орехове.

Также начинает исправляться ситуация в муниципалитетах, где возникла заминка с рекрутированием в местные собрания участников СВО. В ряде случаев, на выборы заявляются очень яркие кандидаты.

Например, в Кунашакском районе подал документы на выборы в муниципальное собрание местный уроженец подполковник Артур Зарипов, кавалер двух орденов «Мужества». В бою офицер получил тяжелые ранения: осколками ему повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра.

После вмешательства URA.RU и при помощи правительства области он смог попасть в центр Илизарова, где ему восстановили ногу. Но с дальнейшим лечением начались проблемы. Сначала Зарипова объявили самовольщиком. Лишь после общественного резонанса вопрос был решен.

Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Собственно выборы состоятся в сентябре.

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На предварительные выборы «Единой России» в Челябинской области подали документы почти 1400 человек. С этой цифрой контрастирует число желающих поучаствовать в главной кампании 2025 года и получить мандат депутата заксобрания региона. Как выглядит ситуация за пять месяцев до дня голосования — разбиралось URA.RU. К 10 апреля лишь чуть больше 40 челябинцев (и один екатеринбуржец) заявили, что желают заручиться поддержкой партии власти в борьбе за место в заксобрании региона. Из действующих депутатов заксобрания региона пока на праймериз заявились только директор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков и вице-спикер Андрей Шмидт. Первый претендует на поддержку партии по округу № 21, который представляет в ЗСО и сейчас. Второй собирается баллотироваться по списку. Среди других известных претендентов, сообщивших о своих намерениях, новый лидер региональной МГЕР Владислав Уланов, известный строитель Андрей Бодрягин и депутат из Южноуральска Данил Беля, который сейчас находится в командировке в одном из новых российских регионов. Они собираются баллотироваться по партийному списку. Равно как и подавшие заявки на праймериз участники СВО: инженер предприятия «ММК-Метиз» Андрей Орехов из Магнитогорска и екатеринбуржец Сергей Омельченко, директор сети образовательных центров «Интеллект». «Все, кто собрался переизбираться, сдали заявки на праймериз. Данные загружены, но обнародованы будут ближе к концу апреля, когда завершится прием документов на праймериз», — сообщил URA.RU источник в партийных кругах. По словам инсайдера, сейчас в СМИ попадают данные о тех, кого имеет смысл подсветить заранее — например, о том же Орехове. Также начинает исправляться ситуация в муниципалитетах, где возникла заминка с рекрутированием в местные собрания участников СВО. В ряде случаев, на выборы заявляются очень яркие кандидаты. Например, в Кунашакском районе подал документы на выборы в муниципальное собрание местный уроженец подполковник Артур Зарипов, кавалер двух орденов «Мужества». В бою офицер получил тяжелые ранения: осколками ему повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра. После вмешательства URA.RU и при помощи правительства области он смог попасть в центр Илизарова, где ему восстановили ногу. Но с дальнейшим лечением начались проблемы. Сначала Зарипова объявили самовольщиком. Лишь после общественного резонанса вопрос был решен. Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Собственно выборы состоятся в сентябре.
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