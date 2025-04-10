Праймериз на паузе: челябинцы не спешат за мандатами в заксобрание области

На предварительные выборы «Единой России» в Челябинской области подали документы почти 1400 человек. С этой цифрой контрастирует число желающих поучаствовать в главной кампании 2025 года и получить мандат депутата заксобрания региона. Как выглядит ситуация за пять месяцев до дня голосования — разбиралось URA.RU.
К 10 апреля лишь чуть больше 40 челябинцев (и один екатеринбуржец) заявили, что желают заручиться поддержкой партии власти в борьбе за место в заксобрании региона. Из действующих депутатов заксобрания региона пока на праймериз заявились только директор фабрики «Чебаркульская птица» Дмитрий Пырсиков и вице-спикер Андрей Шмидт. Первый претендует на поддержку партии по округу № 21, который представляет в ЗСО и сейчас. Второй собирается баллотироваться по списку.
Среди других известных претендентов, сообщивших о своих намерениях, новый лидер региональной МГЕР Владислав Уланов, известный строитель Андрей Бодрягин и депутат из Южноуральска Данил Беля, который сейчас находится в командировке в одном из новых российских регионов. Они собираются баллотироваться по партийному списку. Равно как и подавшие заявки на праймериз участники СВО: инженер предприятия «ММК-Метиз» Андрей Орехов из Магнитогорска и екатеринбуржец Сергей Омельченко, директор сети образовательных центров «Интеллект».
«Все, кто собрался переизбираться, сдали заявки на праймериз. Данные загружены, но обнародованы будут ближе к концу апреля, когда завершится прием документов на праймериз», — сообщил URA.RU источник в партийных кругах. По словам инсайдера, сейчас в СМИ попадают данные о тех, кого имеет смысл подсветить заранее — например, о том же Орехове.
Также начинает исправляться ситуация в муниципалитетах, где возникла заминка с рекрутированием в местные собрания участников СВО. В ряде случаев, на выборы заявляются очень яркие кандидаты.
Например, в Кунашакском районе подал документы на выборы в муниципальное собрание местный уроженец подполковник Артур Зарипов, кавалер двух орденов «Мужества». В бою офицер получил тяжелые ранения: осколками ему повредило голову и конечности. Он получил проникающее ранение левого глаза, осколочное ранение горла с повреждением гортани, множественное слепое ранение правого плеча, осколочное ранение левого бедра с закрытым переломом бедра.
После вмешательства URA.RU и при помощи правительства области он смог попасть в центр Илизарова, где ему восстановили ногу. Но с дальнейшим лечением начались проблемы. Сначала Зарипова объявили самовольщиком. Лишь после общественного резонанса вопрос был решен.
Выдвижение кандидатов на праймериз проводится с 5 марта по 24 апреля. Само голосование пройдет с 19 по 25 мая. В 2025 году в Челябинской области пройдут 37 кампаний, включая выборы в заксобрание региона. Всего планируется распределить 791 мандат, в том числе 60 мандатов депутатов заксобрания. Собственно выборы состоятся в сентябре.
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