Дети-сироты в Челябинске разыграют в хоккей уникальные кубки

Дети-сироты сыграют в хоккей в валенках ради кубка законодательного собрания Челябинской области. Для победителей и призеров изготовлены уникальные кубки в виде валенок.
«Трем командам, занявшим почетные места на пьедестале, будут вручены особые призы — кубки в виде валенок. Это уникальные кубки, которые вручаются не только победителям детского турнира по хоккею в валенках, но и аналогичного взрослого турнира „Играй по-нашему!“ — сообщили в пресс-службе заксобрания.
Турнир проходит в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Сыграть в хоккей в валенках приехали дети и их педагоги со всей области — 30 команд, 350 человек. Это воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всех участников турнира ждут памятные призы и сладкие подарки.
Во время игр турнира для ребят работают развлекательные интерактивные площадки. Команды сопровождают волонтеры. А в финале спортивного праздника юных участников ждут памятные призы и торты.
Турнир проводится в девятый раз. Его участников приветствовали председатель заксобрания Олег Гербер, министр социальных отношений региона Наталья Лугачева и глава минспорта области Владимир Иванов. Команды поддерживали депутаты законодательного собрания и главы муниципалитетов.
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