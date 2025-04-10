Дети-сироты в Челябинске разыграют в хоккей уникальные кубки

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Дети сыграют в хоккей в валенках
Дети сыграют в хоккей в валенках Фото:

Дети-сироты сыграют в хоккей в валенках ради кубка законодательного собрания Челябинской области. Для победителей и призеров изготовлены уникальные кубки в виде валенок.

«Трем командам, занявшим почетные места на пьедестале, будут вручены особые призы — кубки в виде валенок. Это уникальные кубки, которые вручаются не только победителям детского турнира по хоккею в валенках, но и аналогичного взрослого турнира „Играй по-нашему!“ — сообщили в пресс-службе заксобрания.

Турнир проходит в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Сыграть в хоккей в валенках приехали дети и их педагоги со всей области — 30 команд, 350 человек. Это воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всех участников турнира ждут памятные призы и сладкие подарки.

Во время игр турнира для ребят работают развлекательные интерактивные площадки. Команды сопровождают волонтеры. А в финале спортивного праздника юных участников ждут памятные призы и торты.

Турнир проводится в девятый раз. Его участников приветствовали председатель заксобрания Олег Гербер, министр социальных отношений региона Наталья Лугачева и глава минспорта области Владимир Иванов. Команды поддерживали депутаты законодательного собрания и главы муниципалитетов.

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Дети-сироты сыграют в хоккей в валенках ради кубка законодательного собрания Челябинской области. Для победителей и призеров изготовлены уникальные кубки в виде валенок. «Трем командам, занявшим почетные места на пьедестале, будут вручены особые призы — кубки в виде валенок. Это уникальные кубки, которые вручаются не только победителям детского турнира по хоккею в валенках, но и аналогичного взрослого турнира „Играй по-нашему!“ — сообщили в пресс-службе заксобрания. Турнир проходит в челябинском ледовом дворце «Уральская молния». Сыграть в хоккей в валенках приехали дети и их педагоги со всей области — 30 команд, 350 человек. Это воспитанники организаций для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Всех участников турнира ждут памятные призы и сладкие подарки. Во время игр турнира для ребят работают развлекательные интерактивные площадки. Команды сопровождают волонтеры. А в финале спортивного праздника юных участников ждут памятные призы и торты. Турнир проводится в девятый раз. Его участников приветствовали председатель заксобрания Олег Гербер, министр социальных отношений региона Наталья Лугачева и глава минспорта области Владимир Иванов. Команды поддерживали депутаты законодательного собрания и главы муниципалитетов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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