На место прибыла бригада медиков
В Челябинске в Советском районе перед ТЦ «Кольцо» произошла авария. Автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся на крышу, сообщают в telegram-канале «Челябинск — ТОП НОВОСТИ».
«ДТП с перевертышем перед ТЦ Кольцо», — написали в канале. На кадрах видео заметно, что на место происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарные.
В пресс-службе челябинской ГАИ сообщили, что информация о ДТП проверяется. Ответ будет опубликован после получения.
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