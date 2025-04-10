В Челябинске произошло ДТП с переворотом. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
На место прибыла бригада медиков
На место прибыла бригада медиков Фото:

В Челябинске в Советском районе перед ТЦ «Кольцо» произошла авария. Автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся на крышу, сообщают в telegram-канале «Челябинск — ТОП НОВОСТИ».

«ДТП с перевертышем перед ТЦ Кольцо», — написали в канале. На кадрах видео заметно, что на место происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарные.

В пресс-службе челябинской ГАИ сообщили, что информация о ДТП проверяется. Ответ будет опубликован после получения.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Что случилось в Челябинске и Магнитогорске? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Челябинск, который смог» и «Стальной Магнитогорск», чтобы узнавать все новости первыми!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Челябинске в Советском районе перед ТЦ «Кольцо» произошла авария. Автомобиль вылетел с проезжей части и перевернулся на крышу, сообщают в telegram-канале «Челябинск — ТОП НОВОСТИ». «ДТП с перевертышем перед ТЦ Кольцо», — написали в канале. На кадрах видео заметно, что на место происшествия прибыла бригада скорой помощи и пожарные. В пресс-службе челябинской ГАИ сообщили, что информация о ДТП проверяется. Ответ будет опубликован после получения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...