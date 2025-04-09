Задержать напавшего на челябинскую школу помогли антитеррористические учения

Антитеррористические и внеплановые учения, который проводятся в Челябинске по поручению главы города Алексея Лошкин, помогли задержать напавшего на школу №145 в Челябинске. Сотрудники образовательного учреждения сработали оперативно и слаженно, сообщили URA.RU в городском комитете по делам образования.
«Во всех школах города по поручению главы Челябинска Алексея Лошкина уже две недели проходят проверки антитеррористической защищенности и внеплановые учения, на которых отрабатываются, в том числе, действия в случае неправомерного проникновения на объект. Случай подтвердил эффективность учений в рамках мероприятий антитеррористической безопасности. Все службы и сотрудники учреждения сработали оперативно и слаженно», — сообщили URA.RU в пресс-службе комитета по делам образования города Челябинска.
Проверки в образовательных учреждениях проходят без предупреждения. Специальная комиссия оценивает системы защиты и действия сотрудников при возникновении чрезвычайных ситуаций.
В школе №145 поселка Новосинеглазово в Челябинске во время нападения неизвестного охранник нажал на тревожную кнопку и попытался остановить парня. Педагоги незамедлительно отреагировали и задержали дебошира до прибытия Росгвардии. «Те, кто встали на защиту детей и школы, будут отмечены главой города Алексеем Лошкиным», — добавили в пресс-службе комитета.
В Челябинске 10 апреля утром в школу №145 в поселке Новосинеглазово ворвался неизвестный. Парень сломал турникет и разгромил кабинет директора. В момент нападения парень был пьян. Сейчас его передали медикам, которые должны оценить его психическое состояние.
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