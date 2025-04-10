Текслер познакомился с новым директором челябинского цинкового завода Ульяновым

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Алексей Текслер встретился с новым директором Челябинского цинкового завода
Алексей Текслер встретился с новым директором Челябинского цинкового завода Фото:

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым директором АО «Челябинский цинковый завод» Игорем Ульяновым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Стороны обсудили производственные планы предприятия, реализацию экологических проектов и продолжение сотрудничества в социальной сфере, в частности, строительство футбольно-легкоатлетического манежа в Челябинске. Игорь Ульянов заверил, что все экологические проекты, направленные в том числе на снижение выбросов до минимально допустимых уровней, будут продолжены в соответствии с планами, утвержденными Челябинским цинковым заводом», — сообщили в пресс-службе.

Прежний директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб 1 апреля. На стрельбище в Сосновском районе его охотничье ружье случайно выстрелило. Выстрел пришелся в голову. Избрехт скончался на месте. Ему было 42 года.

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Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым директором АО «Челябинский цинковый завод» Игорем Ульяновым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона. «Стороны обсудили производственные планы предприятия, реализацию экологических проектов и продолжение сотрудничества в социальной сфере, в частности, строительство футбольно-легкоатлетического манежа в Челябинске. Игорь Ульянов заверил, что все экологические проекты, направленные в том числе на снижение выбросов до минимально допустимых уровней, будут продолжены в соответствии с планами, утвержденными Челябинским цинковым заводом», — сообщили в пресс-службе. Прежний директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб 1 апреля. На стрельбище в Сосновском районе его охотничье ружье случайно выстрелило. Выстрел пришелся в голову. Избрехт скончался на месте. Ему было 42 года.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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