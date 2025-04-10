Текслер познакомился с новым директором челябинского цинкового завода Ульяновым

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер провел рабочую встречу с новым директором АО «Челябинский цинковый завод» Игорем Ульяновым. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Стороны обсудили производственные планы предприятия, реализацию экологических проектов и продолжение сотрудничества в социальной сфере, в частности, строительство футбольно-легкоатлетического манежа в Челябинске. Игорь Ульянов заверил, что все экологические проекты, направленные в том числе на снижение выбросов до минимально допустимых уровней, будут продолжены в соответствии с планами, утвержденными Челябинским цинковым заводом», — сообщили в пресс-службе.
Прежний директор Челябинского цинкового завода Павел Избрехт погиб 1 апреля. На стрельбище в Сосновском районе его охотничье ружье случайно выстрелило. Выстрел пришелся в голову. Избрехт скончался на месте. Ему было 42 года.
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