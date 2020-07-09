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Губернатор Хабаровского края Сергей Фургал задержан 9 июля по подозрению в организации убийств. В этот же день он был доставлен на допрос в Следственный комитет в Москве. По данным следствия, глава региона задержан в связи с предполагаемой причастностью к ОПГ и организации убийств двух предпринимателей в 2005 году. Ему предъявлено обвинение в организации убийств и покушении на убийство.

Пожар в лагере «Холдоми» в Хабаровском крае произошел в ночь на 23 июля 2019 года. Погибли четыре человека. После трагедии директора лагеря задержали и поместили под стражу. После этого в стране начались массовые проверки палаточных лагерей, в том числе в Свердловской области.

Трунов заявил, что собирается взыскать с губернатора материальную ответственность в пользу семей погибших и пострадавших детей. По его словам, лагерь работал по государственной программе. Чиновники обязаны были контролировать ситуацию. «А там, в погоне за деньгами, дополнительно настроили палаток, помимо основных корпусов. Фургал после пожара давал пресс-конференцию и заявил, что все прекрасно понимают, что там северный район, ночью холодно и нужно было предполагать, что будут включаться обогревательные приборы и будет опасность», — подчеркивает адвокат. Он уверен: Фургала не выполнил свои обязанности надлежащим образом. Трунов считает, что этот вопрос важнее, чем «разборки между предпринимателями, которые перестреляли друг друга».

«Мы проводили по этому поводу […] пресс-конференцию, где присутствовал, в том числе, сенатор от этого региона и тогда была озвучена необходимость возбуждения уголовного дела в отношении губернатора Сергея Фургала», — цитирует адвоката « Национальное агентство новостей ».

Губернатора Хабаровского края Сергея Фургала хотят обвинить в гибели детей при пожаре в лагере «Холдоми». Об этом заявил президент Союза адвокатов России Игорь Трунов.

Фургала хотят обвинить в пожаре и гибели детей Фото: Владимир Андреев © URA.RU

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