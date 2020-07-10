09 июля 2020

В Екатеринбурге утвержден проект трамвайной линии в Академический

© Служба новостей «URA.RU»
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Сорок шестой день вынужденных выходных из-за ситуации с распространением коронавирусной инфекции CoVID-19. Екатеринбург, трамвай
Линия в Академический в виде трассировок утверждена Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Администрация Екатеринбурга утвердила проект трамвайной линии в микрорайон Академический. Об этом заявил глава города Александр Высокинский.

«Проект-постановление подписали. Линия в Академический в виде трассировок утверждена», — сказал Высокинский в эфире Е1, добавив, что район будет развиваться, с задней его части станет проходить городская электричка. У трамвая и электрички, по его словам, будут общие точки пересадок.

Ранее проект строительства трамвайной линии в Академический микрорайон Екатеринбурга победил в престижном конкурсе. Он был представлен на заседании клуба профессионалов рынка инфраструктурных проектов «Инфраструктурный тест-драйв». По итогам презентаций проекст стал лучшим инфраструктурным проектом на основе государственно-частного. Его разработчиком является группа компаний «КОРТРОС». По мнению жюри, проект трамвайной линии до самого нового района Екатеринбурга представляет собой удачный пример частной концессионной инициативы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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