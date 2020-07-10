Сегодня, 10 июля, 212-й день с момента обнаружения первого заразившегося коронавирусом в китайском городе Ухань и 122-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.
По данным сервиса coronavirus-monitor, число зараженных в мире составляет 12 456 563 (+52 802). Из них излечились 7 252 091 человек (+70 015). За время пандемии скончались 558 801 (+1 782) пациентов с COVID-19.
Антирейтинг стран-лидеров по количеству случаев заражения коронавирусом остается прежним. На первом месте по числу инфицированных стоит США, там выявлено 3 222 123 больных COVID-19 (+3 250). На втором месте находится Бразилия, где коронавирусом заражены 1 762 263 человек (+3 160). Тройку лидеров замыкает Индия, там зафиксировано 798 161 случаев COVID-19 (+3 306). На четвертом месте остается Россия. За время пандемии в стране коронавирусом заразились 714 098 человек. За сутки число инфицированных выросло на 6 635 человек, 7 752 человека выписано, 174 пациента с COVID-19 умерли.
Когда появится лекарство от коронавируса
Клинические испытания российской вакцины от коронавируса подходят к концу. Минобороны РФ, которое проводит исследование совместно с Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи, заявило об эффективности препарата. У добровольцев из первой и второй групп после введения вакцины сформировался иммунный ответ. Первую группу испытуемых выпишут из стационара уже 15 июля.
Препарат авифавир, одобренный Минздравом для лечения коронавируса, представляет опасность для беременных. Лекарство обладает тератогенным действием и способно вызывать нарушение развития у плода. Об этом заявил профессор научного центра имени Гамалеи Анатолий Альштейн. Данную информацию также подтвердили представители компании-производителя препарата ГК «ХимРар».
Ситуация в России
Россия с 15 июля возобновит авиасообщение со странами, в которых прирост числа заразившихся за сутки не превышает 1%, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова. При этом россиян, посещающих страны с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, предложили наказывать. По мнению депутата Госдумы Дмитрия Свищева, такие туристы должны нести ответственность за свои путешествия и наказываться рублем.
В России может начаться
В Госдуме уже заявили о
Ситуация в мире
Президент США Дональд
Китай
Прогнозы и мнения экспертов
На восстановление иммунитета после перенесенного коронавируса могут уйти дни или недели. Об этом завил вирусолог, доктор медицинских наук Анатолий Альштейн. Он отметил, что количество лейкоцитов (защитных клеток — прим. ред.) падает при любых заболеваниях.
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