Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Публикация от Сергей Светлаков (@ssvetlakov) 6 Июл 2020 в 2:00 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Телеведущая Юлия Барановская, актер Павел Деревянко и юморист Сергей Светлаков вместе с семьями отправились на Алтай. Деревянко настолько облюбовал это место, что даже начал строить здесь дом. Светлаков в этот раз выбрал активный отдых — сплавлялся по Катуни.

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey) 8 Июл 2020 в 12:54 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

В Сочи также отдыхает немало звезд. Телеведущая Оксана Федорова приехала сюда вместе с дочкой, которой предстоит пойти в балетную школу в летнем лагере на курорте Роза Хутор. Здесь также проводят отпуск другие теледивы Лера Кудрявцева, Ксения Бородина, Екатерина Андреева, Анфиса Чехова, Катя Гордон и Эвелина Бледанс. Это же место для отдыха выбрали певец Сергей Лазарев и актриса Анна Семенович.

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova) 28 Июн 2020 в 8:06 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Актер Павел Прилучный вместе с детьми и новой возлюбленной Мирославой Карпович отдыхает в Крыму. Там они арендуют яхту и каждый день выходят в море в поиске безлюдных пляжей. Певица Алена Свиридова проводит лето на даче в Керчи. «Завтракала жареной барабулькой и помидорами, как настоящая рыбачка. Встаю в 5 утра, а в 10 вечера падаю в кровать и мгновенно засыпаю», — рассказывает музыкальная исполнительница.

Пока границы с зарубежными странами закрыты, российские артисты проводят отпуск на отечественных курортах. Звезды предпочитают Черное море и Алтайские горы.

Комик Сергей Светлаков отдыхает с семьей на Алтае Фото: Дарья Попова © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно