12 июля 2020

Где российские звезды отдыхают в пандемию. ФОТО

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан ESHAK. Открытие летней веранды. Екатеринбург, eshak, светлаков сергей
Комик Сергей Светлаков отдыхает с семьей на Алтае Фото: Дарья Попова © URA.RU

Пока границы с зарубежными странами закрыты, российские артисты проводят отпуск на отечественных курортах. Звезды предпочитают Черное море и Алтайские горы.

Актер Павел Прилучный вместе с детьми и новой возлюбленной Мирославой Карпович отдыхает в Крыму. Там они арендуют яхту и каждый день выходят в море в поиске безлюдных пляжей. Певица Алена Свиридова проводит лето на даче в Керчи. «Завтракала жареной барабулькой и помидорами, как настоящая рыбачка. Встаю в 5 утра, а в 10 вечера падаю в кровать и мгновенно засыпаю», — рассказывает музыкальная исполнительница.

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Друзья мои! Что-то я совсем перестала кормить Инстаграм, было много дел. Но вот, я перебралась на дачу в Керчь на всё лето и это меня очень радует:) сегодня завтракала жареной барабулькой и помидорами, как настоящая рыбачка:) Так что вот такой нехитрой, но настоящей жизнью буду делиться с вами:) и да, я просыпаюсь в пять утра, а в 10 вечера падаю в кровать и мгновенно засыпаю. Чего желаю и вам:) #рыбачкасоня #аленасвиридова #алёнасвиридова #керчь

Публикация от Алёна Свиридова (@alenasviridova)

В Сочи также отдыхает немало звезд. Телеведущая Оксана Федорова приехала сюда вместе с дочкой, которой предстоит пойти в балетную школу в летнем лагере на курорте Роза Хутор. Здесь также проводят отпуск другие теледивы Лера Кудрявцева, Ксения Бородина, Екатерина Андреева, Анфиса Чехова, Катя Гордон и Эвелина Бледанс. Это же место для отдыха выбрали певец Сергей Лазарев и актриса Анна Семенович.

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Супчик из Лазарева ???????? на самом деле это чан с горячеи? водои?, в котором релаксуешь после 2 часов бани. Вообще, я впервые каи?фанул от бани именно тут в Сочи! Потому что это был целыи? ритуал! И нигде подобного я не видел и не посещал! Арома баня, купание в родниковои? воде, массажи , дубовые и березовые веники, песни, медитация! Ох, все было! Настоящее очищение! По полнои? программе!! Каи?ф! ???????????? а вы любите Баню!? #сергеи?лазарев #лазарев #отдых #баня

Публикация от Sergey Lazarev (@lazarevsergey)

Телеведущая Юлия Барановская, актер Павел Деревянко и юморист Сергей Светлаков вместе с семьями отправились на Алтай. Деревянко настолько облюбовал это место, что даже начал строить здесь дом. Светлаков в этот раз выбрал активный отдых — сплавлялся по Катуни.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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