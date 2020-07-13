Сергей Сюч занял должность консула в Екатеринбурге в 2016 году Фото: Александр Мамаев © URA.RU

Генеральный консул Венгрии в Екатеринбурге Сергей Сюч покинул Екатеринбург. В скором времени на его место назначат нового человека. Также кадровые изменения планируются в консульствах Чехии и Болгарии в Екатеринбурге, рассказали источники URA.RU. Информацию об отъезде Сюча подтвердили в консульстве Венгрии.

По словам источника информагенства, Сюч покинул Екатеринбург в воскресенье. Заместитель генерального консула Венгрии Эндре Кадаш в разговоре с URA.RU сообщил, что процедура по смене консула действительно началась, новый сотрудник еще не прибыл в Екатеринбург. Имя нового консула будет опубликовано на сайте. По данным инсайдера, на замену может прийти родственник бывшего генконсула Венгрии в Екатеринбурге Пала Фабиана. Он скончался в больнице Башкирии после ДТП с грузовым автомобилем в конце 2015 года.

Другой инсайдер URA.RU в сфере туризма добавил, что перестановки были намечены в нескольких консульствах. Он подтвердил, что будет смена консула Чехии, а изменения в Болгарском консульстве еще под вопросом. По его словам, ротации консулов являются плановыми, поскольку, по законодательству Евросоюза, консул не может занимать должность в одной стране больше четырех лет. Как правило, смены консулов проходят летом, добавил источник издания.

Корреспондент URA.RU не смог дозвониться до консульства Чехии в Екатеринбурге. В Болгарском консульстве рассказали, что информации о смене консула пока не поступало. В представительство МИД России в Екатеринбурге направлен письменный запрос, на момент публикации материала ответ не поступил