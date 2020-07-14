ЛДПР и «Яблоко» заявили своих кандидатов на участие в выборах в законодательное собрание региона
Либералы и «Яблоко» подали документы на кандидатов, в Новом Уренгое детские педагоги недополучили зарплату, запускается рейс до Минеральных Вод. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:
ЛДПР выдвинули скандального кандидата в законодательное собрание
- Замешанный в секс-скандале кандидат из Ноябрьска Дмитрий Бавдурный будет баллотироваться от партии либерал-демократов в законодательное собрание региона.
- С 2013 по 2017 годы он был уполномоченным по защите прав предпринимателей на Ямале. Но, в ноябре 2017 года он написал заявление об уходе по собственному желанию из-за распространения в интернете фотографий интимного содержания, сделанных в рабочем кабинете.
Избирком заверил список от партии «Яблоко» в ЗС региона
- Избирательная комиссия приняла список кандидатов в депутаты законодательного собрания Ямала от партии «Яблоко». В списке оказался единственный кандидат — индивидуальный предприниматель Павел Бабаев.
- Он пойдет на выборы по Лабытнангскому одномандатному избирательному округу.
Сотрудники детских образовательных учреждений недополучили зарплаты
- В Новом Уренгое работникам детских образовательных учреждений из-за кризиса снизили зарплаты на 10-15%.
- Сотрудники учреждений поделились проблемой с URA.RU и сообщили, что руководство отказалось объяснять причины снижения.
- В пресс-службе администрации Нового Уренгоя сказали, что о снижении выплат им ничего не известно.
Из Нового Уренгоя запустили авиарейс до Минеральных Вод
- Авиакомпания «ИрАэро» начнет перевозить пассажиров из Нового Уренгоя в Минеральные Воды. Рейсы предполагается выполнять еженедельно по четвергам.
- Самолеты Sukhoi SuperJet 100 будут выполнять рейсы до Минвод с транзитной посадкой в Казани.
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