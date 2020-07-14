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Самое актуальное в ЯНАО на 14 июля. «Яблоко» пустили на выборы, из Нового Уренгоя в Минводы можно будет улететь самолетом

© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Салехард, избирательная комиссия, законодательное собрание, счетная палата, янао, департамент здравоохранения, ямал
ЛДПР и «Яблоко» заявили своих кандидатов на участие в выборах в законодательное собрание региона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Либералы и «Яблоко» подали документы на кандидатов, в Новом Уренгое детские педагоги недополучили зарплату, запускается рейс до Минеральных Вод. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

ЛДПР выдвинули скандального кандидата в законодательное собрание

  • Замешанный в секс-скандале кандидат из Ноябрьска Дмитрий Бавдурный будет баллотироваться от партии либерал-демократов в законодательное собрание региона.
  • С 2013 по 2017 годы он был уполномоченным по защите прав предпринимателей на Ямале. Но, в ноябре 2017 года он написал заявление об уходе по собственному желанию из-за распространения в интернете фотографий интимного содержания, сделанных в рабочем кабинете.

Избирком заверил список от партии «Яблоко» в ЗС региона

  • Избирательная комиссия приняла список кандидатов в депутаты законодательного собрания Ямала от партии «Яблоко». В списке оказался единственный кандидат — индивидуальный предприниматель Павел Бабаев.
  • Он пойдет на выборы по Лабытнангскому одномандатному избирательному округу.

Сотрудники детских образовательных учреждений недополучили зарплаты

  • В Новом Уренгое работникам детских образовательных учреждений из-за кризиса снизили зарплаты на 10-15%.
  • Сотрудники учреждений поделились проблемой с URA.RU и сообщили, что руководство отказалось объяснять причины снижения.
  • В пресс-службе администрации Нового Уренгоя сказали, что о снижении выплат им ничего не известно.

Из Нового Уренгоя запустили авиарейс до Минеральных Вод

  • Авиакомпания «ИрАэро» начнет перевозить пассажиров из Нового Уренгоя в Минеральные Воды. Рейсы предполагается выполнять еженедельно по четвергам.
  • Самолеты Sukhoi SuperJet 100 будут выполнять рейсы до Минвод с транзитной посадкой в Казани.

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
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