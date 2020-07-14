ЛДПР и «Яблоко» заявили своих кандидатов на участие в выборах в законодательное собрание региона Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU

Либералы и «Яблоко» подали документы на кандидатов, в Новом Уренгое детские педагоги недополучили зарплату, запускается рейс до Минеральных Вод. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 14 июля — в обзоре URA.RU:

ЛДПР выдвинули скандального кандидата в законодательное собрание

Замешанный в секс-скандале кандидат из Ноябрьска Дмитрий Бавдурный будет баллотироваться от партии либерал-демократов в законодательное собрание региона.

С 2013 по 2017 годы он был уполномоченным по защите прав предпринимателей на Ямале. Но, в ноябре 2017 года он написал заявление об уходе по собственному желанию из-за распространения в интернете фотографий интимного содержания, сделанных в рабочем кабинете.



Избирком заверил список от партии «Яблоко» в ЗС региона

Избирательная комиссия приняла список кандидатов в депутаты законодательного собрания Ямала от партии «Яблоко». В списке оказался единственный кандидат — индивидуальный предприниматель Павел Бабаев.

Он пойдет на выборы по Лабытнангскому одномандатному избирательному округу.



Сотрудники детских образовательных учреждений недополучили зарплаты

В Новом Уренгое работникам детских образовательных учреждений из-за кризиса снизили зарплаты на 10-15%.

Сотрудники учреждений поделились проблемой с URA.RU и сообщили, что руководство отказалось объяснять причины снижения.

В пресс-службе администрации Нового Уренгоя сказали, что о снижении выплат им ничего не известно.



Из Нового Уренгоя запустили авиарейс до Минеральных Вод

Авиакомпания «ИрАэро» начнет перевозить пассажиров из Нового Уренгоя в Минеральные Воды. Рейсы предполагается выполнять еженедельно по четвергам.

Самолеты Sukhoi SuperJet 100 будут выполнять рейсы до Минвод с транзитной посадкой в Казани.