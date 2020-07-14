Российские ученые оспорили данные ВОЗ о бессимптомных больных

Близкие бессимптомных переносчиков часто пренебрегают средствами защиты Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Люди, у которых коронавирус протекает бессимптомно, являются такими же переносчиками инфекции. Более того — процент заразившихся от таких людей выше, чем от тех, у кого вирус протекает в тяжелой форме. Об этом со ссылкой на исследования российских ученых рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

«Наблюдения показали, что процент тех, кто заболевает от бессимптомных пациентов, несколько выше, чем от людей с тяжелой формой течения COVID-19», — цитирует РИА «Новости» чиновницу. По ее данным, при контакте с бессимптомными заразились 22% всех заболевших, с легкой формой инфекции — 20%, еще 14% подхватили вирус у его переносчиков в средней форме тяжести, 15% — при тяжелом течении заболевания.

Ракова объяснила статистику тем, что окружение бессимптомных больных зачастую пренебрегает мерами безопасности при контакте с ним и ведет себя менее осторожно. При этом вице-мэр рассказала о взаимосвязи тяжести заболевания у заразившего и зараженного. «Так, если человек перенес инфекцию бессимптомно, то около 75% заболевших контактных лиц тоже могут перенести болезнь бессимптомно», — добавила она.

Ранее стало известно, что почти половина носителей коронавируса не проявляет никаких симптомов. По словам главы Роспотребнадзора, которые приводит «Национальная служба новостей», около у 45-50% заболевших не проявляется никаких типичных для вируса признаков.

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