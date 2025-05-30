Медведев уличил Зеленского в попытке стать неприкасаемым за счет Путина

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Владимир Зеленский преследует личные цели. пытаясь провести личные переговоры с Путиным и Трампом, считает Дмитрий Медведев
Владимир Зеленский преследует личные цели. пытаясь провести личные переговоры с Путиным и Трампом, считает Дмитрий Медведев Фото:
новость из сюжета
Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

В своих попытках провести переговоры лично с российским президентом Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом лидер Украины Владимир Зеленский преследует ряд ключевых целей. В первую очередь — он хочет продлить собственную легитимность в глазах мирового сообщества и стать неприкасаемым. С таким тезисом выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

"Зачем [Зеленский] ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную его легитимацию за счет авторитета присутствующих, <...> а значит неприкасаемым в будущем.", — написал Медведев в своем telegram-канале. Также он добавил, что украинский президент хочет продолжить "воровать из военного бюджета" под покровительством западных лидеров. 

Ранее обсуждение возможной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным уже вызывало скепсис среди политиков и экспертов. Украинский блогер Анатолий Шарий отмечал, что заявления о переговорах в Турции являются игрой на публику, а американская журналистка Кэндис Оуэнс называла действия Зеленского имитацией стремления к миру. В начале мая Владимир Путин предлагал провести переговоры в Стамбуле, что поддержали президенты Турции и США, однако шанс на их реализацию оценивался низко.

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В своих попытках провести переговоры лично с российским президентом Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом лидер Украины Владимир Зеленский преследует ряд ключевых целей. В первую очередь — он хочет продлить собственную легитимность в глазах мирового сообщества и стать неприкасаемым. С таким тезисом выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев. "Зачем [Зеленский] ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную его легитимацию за счет авторитета присутствующих, <...> а значит неприкасаемым в будущем.", — написал Медведев в своем telegram-канале. Также он добавил, что украинский президент хочет продолжить "воровать из военного бюджета" под покровительством западных лидеров.  Ранее обсуждение возможной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным уже вызывало скепсис среди политиков и экспертов. Украинский блогер Анатолий Шарий отмечал, что заявления о переговорах в Турции являются игрой на публику, а американская журналистка Кэндис Оуэнс называла действия Зеленского имитацией стремления к миру. В начале мая Владимир Путин предлагал провести переговоры в Стамбуле, что поддержали президенты Турции и США, однако шанс на их реализацию оценивался низко.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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