Медведев уличил Зеленского в попытке стать неприкасаемым за счет Путина

В своих попытках провести переговоры лично с российским президентом Владимиром Путиным и американским главой Дональдом Трампом лидер Украины Владимир Зеленский преследует ряд ключевых целей. В первую очередь — он хочет продлить собственную легитимность в глазах мирового сообщества и стать неприкасаемым. С таким тезисом выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Зачем [Зеленский] ищет прямых переговоров с президентами США и России? Ответ вроде бы очевиден: разговор на троих означает мощную его легитимацию за счет авторитета присутствующих, <...> а значит неприкасаемым в будущем.", — написал Медведев в своем telegram-канале. Также он добавил, что украинский президент хочет продолжить "воровать из военного бюджета" под покровительством западных лидеров.
Ранее обсуждение возможной встречи Владимира Зеленского с Владимиром Путиным уже вызывало скепсис среди политиков и экспертов. Украинский блогер Анатолий Шарий отмечал, что заявления о переговорах в Турции являются игрой на публику, а американская журналистка Кэндис Оуэнс называла действия Зеленского имитацией стремления к миру. В начале мая Владимир Путин предлагал провести переговоры в Стамбуле, что поддержали президенты Турции и США, однако шанс на их реализацию оценивался низко.
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