Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится завершить конфликт с Россией, чтобы продолжать получать от западных союзников финансовую помощь. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft.
«Украина уже просит больше денег на продолжение боевых действий в 2026 году, что является верным признаком того, что президент Владимир Зеленский не планирует прекращать конфликт», — написало издание. Там отметили, что обстановка на поле боя по-прежнему развивается в пользу России, в то время как лидеры европейских стран уклоняются от принятия решений, обсуждая, на кого возложить финансовую ответственность.
Ранее Зеленский высказывал надежду на прекращение боевых действий к лету 2026 года и подчеркивал важность санкционного давления на Россию. Также Киев рассматривал возможность проведения переговоров на нейтральных площадках, таких как Швейцария.
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