RS: Зеленский тянет с завершением СВО, чтобы поклянчить у Запада больше денег

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Зеленский не планирует в ближайшее время завершать противостояние с Россией
Зеленский не планирует в ближайшее время завершать противостояние с Россией Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится завершить конфликт с Россией, чтобы продолжать получать от западных союзников финансовую помощь. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft.

«Украина уже просит больше денег на продолжение боевых действий в 2026 году, что является верным признаком того, что президент Владимир Зеленский не планирует прекращать конфликт», — написало издание. Там отметили, что обстановка на поле боя по-прежнему развивается в пользу России, в то время как лидеры европейских стран уклоняются от принятия решений, обсуждая, на кого возложить финансовую ответственность.

Ранее Зеленский высказывал надежду на прекращение боевых действий к лету 2026 года и подчеркивал важность санкционного давления на Россию. Также Киев рассматривал возможность проведения переговоров на нейтральных площадках, таких как Швейцария.

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Глава киевского режима Владимир Зеленский не стремится завершить конфликт с Россией, чтобы продолжать получать от западных союзников финансовую помощь. Об этом сообщило американское издание Responsible Statecraft. «Украина уже просит больше денег на продолжение боевых действий в 2026 году, что является верным признаком того, что президент Владимир Зеленский не планирует прекращать конфликт», — написало издание. Там отметили, что обстановка на поле боя по-прежнему развивается в пользу России, в то время как лидеры европейских стран уклоняются от принятия решений, обсуждая, на кого возложить финансовую ответственность. Ранее Зеленский высказывал надежду на прекращение боевых действий к лету 2026 года и подчеркивал важность санкционного давления на Россию. Также Киев рассматривал возможность проведения переговоров на нейтральных площадках, таких как Швейцария.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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