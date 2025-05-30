МИД прокомментировало угрозы в адрес Мединского

МИД РФ: Угрозы Мединскому подтверждают террористическую сущность Киева
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Украинские власти не скрывают своей причастности к террористическим действиям
Украинские власти не скрывают своей причастности к террористическим действиям Фото:

Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского являются подтверждением террористической сущности киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.

«Это просто еще один, дополнительный фактор, подтверждающий их террористическую сущность», — сказала Захарова в эфире Первого канала, в ответ на вопрос о поступающих угрозах в адрес Мединского и членов его семьи. Она подчеркнула, что украинские власти и их сторонники не скрывают своей причастности к экстремистским и террористическим действиям.

Напомним, семья главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского подверглась угрозам со стороны украинских националистов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание инициировать уголовное производство.

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Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского являются подтверждением террористической сущности киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. «Это просто еще один, дополнительный фактор, подтверждающий их террористическую сущность», — сказала Захарова в эфире Первого канала, в ответ на вопрос о поступающих угрозах в адрес Мединского и членов его семьи. Она подчеркнула, что украинские власти и их сторонники не скрывают своей причастности к экстремистским и террористическим действиям. Напомним, семья главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского подверглась угрозам со стороны украинских националистов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание инициировать уголовное производство.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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