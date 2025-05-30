Угрозы в адрес помощника президента РФ Владимира Мединского являются подтверждением террористической сущности киевского режима. Об этом сообщила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова.
«Это просто еще один, дополнительный фактор, подтверждающий их террористическую сущность», — сказала Захарова в эфире Первого канала, в ответ на вопрос о поступающих угрозах в адрес Мединского и членов его семьи. Она подчеркнула, что украинские власти и их сторонники не скрывают своей причастности к экстремистским и террористическим действиям.
Напомним, семья главы российской делегации на переговорах с Украиной Владимира Мединского подверглась угрозам со стороны украинских националистов. Глава СК РФ Александр Бастрыкин дал указание инициировать уголовное производство.
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