Киев «вновь устраивает истерику», стремясь повысить свою значимость на переговорах. Об этом заявила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, выступая на презентации доклада Международного общественного трибунала.
«Киев перед вторым раундом переговоров в Стамбуле вновь устраивает истерику, чтобы набить себе цену, но каждый раз набивает шишки», — сказала Захарова в эфире. Документ был посвящен «Злодеяниям и военным преступлениям киевского режима в Дзержинске (Торецке)». В ходе выступления Захарова прокомментировала поведение украинской стороны накануне второго раунда переговоров в Стамбуле.
Второй раунд переговоров между Россией и Украиной запланирован в Стамбуле. Переговоры проходят на фоне продолжающегося конфликта и остаются одним из немногих каналов для попыток урегулирования ситуации. Российская сторона неоднократно обвиняла Киев в затягивании процесса и попытках давления на международное сообщество.
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