16 июля 2020
15 июля 2020

Самое актуальное в ЯНАО на 17 июля. Еще одну партию сняли с выборов, карантинный режим могут продлить до 15 августа

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ноябрьск. ЯНАО, выборная урна, выборы, бюллетени, голосование
«Партию возрождения России» не допустили до выборов в законодательное собрание Фото: Александр Константинов © URA.RU

«Партия возрождения России» снята с выборов, карантин могут продлить до августа, в лесах появятся камеры, приставы готовы проводить личные приемы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:

Избирком не принял списки от «Партии возрождения России»

  • Избирательная комиссия ЯНАО отказалась заверять списки «Партии возрождения России» для участия в выборах в законодательное собрание региона.
  • Это объединение стало вторым, кому не удалось заверить документы, ранее комиссия отказала в заверении списков региональному отделению политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».

Режим ограничений продлят до середины августа

  • Карантинные меры в связи с коронавирусом в округе могут продлить до 15 августа. Об этом сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора. Официально, на сегодняшний день, ограничения действуют до 20 июля.

В ямальских лесах установят камеры-ловушки

Судебные приставы ЯНАО возобновят личные приемы

  • Управление федеральной службы судебных приставов Ямала начинает личные приемы граждан. Ранее все вопросы с долгами граждан решались в удаленном формате, но теперь ямальцы смогут записаться на прием и пообщаться с приставами лично.

Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», viber-канале «Ямал» и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Экономика Здоровье Политика Общество
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Выгоняют в отпуск за свой счет?
Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу
Пожаловаться
Анонимно
Ссылки по теме
Загрузка...