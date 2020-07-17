«Партию возрождения России» не допустили до выборов в законодательное собрание
«Партия возрождения России» снята с выборов, карантин могут продлить до августа, в лесах появятся камеры, приставы готовы проводить личные приемы. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 17 июля — в обзоре URA.RU:
Избирком не принял списки от «Партии возрождения России»
- Избирательная комиссия ЯНАО отказалась заверять списки «Партии возрождения России» для участия в выборах в законодательное собрание региона.
- Это объединение стало вторым, кому не удалось заверить документы, ранее комиссия отказала в заверении списков региональному отделению политической партии «Добрых дел, защиты детей, женщин, свободы, природы и пенсионеров, против насилия над животными».
Режим ограничений продлят до середины августа
- Карантинные меры в связи с коронавирусом в округе могут продлить до 15 августа. Об этом сообщили в окружном управлении Роспотребнадзора. Официально, на сегодняшний день, ограничения действуют до 20 июля.
В ямальских лесах установят камеры-ловушки
- Власти Ямала будут устанавливать специальные камеры для распознавания нарушителей, которые незаконно вывозят мусор в леса. Камеры оснащены датчиками движения и инфракрасными лампами.
Судебные приставы ЯНАО возобновят личные приемы
- Управление федеральной службы судебных приставов Ямала начинает личные приемы граждан. Ранее все вопросы с долгами граждан решались в удаленном формате, но теперь ямальцы смогут записаться на прием и пообщаться с приставами лично.
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