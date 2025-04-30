Глобальное обновление ждет уникальный памятник в центре Екатеринбурга

В Екатеринбурге на Аллее спорта ведут реконструкцию памятника воинам-спортсменам Урала, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Последние шесть лет за ним ухаживают бойцы академии единоборств РМК, однако в 80-ю годовщину победы монумент ждет масштабное обновление, рассказали URA.RU в пресс-службе компании.
«За несколько недель будет полностью заменена облицовка памятника из гранита — специально для этого подготовили широкоформатные гранитные плиты. Кроме того, будет специальным бетоном укреплен подиум, на котором стоит монумент», — пояснили там. Работы планируют завершить к 4 мая.
Памятник был открыт в 1996 году и хранит память о более чем 2,5 миллионах лыжниках, 705 тысячах мастеров рукопашного боя и 274 тысячах пловцов, которые ушли на фронт из Свердловска. По всей стране таких постаментов всего пять — в Екатеринбурге, Санкт-Петербурге, Челябинске, Магнитогорске и Красноярске.
В годы Великой Отечественной войны спортсмены не только сражались в составе различных частей Красной Армии, но и служили в специализированных подразделениях — лыжных батальонах, — которые выполняли рейды в тыл врага, занимались разведкой и диверсиями. Помимо этого, тренеры и врачи учили будущих солдат стрелять, бегать на лыжах, метать гранаты и выполнять другие задачи, необходимые на передовой.
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