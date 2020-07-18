В Свердловской области заболеваемость коронавирусом пошла на спад

В регионе 259 новых случаев заражения COVID-19 Фото: Илья Московец © URA.RU

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В Свердловской области несколько дней подряд наблюдается снижение колличества новых случаев заражения коронавирусом. 16 июля в регионе было выявлено 349 заболевших, а 17 — 301. Согласно данным регионального штаба по борьбе с инфекцией, за минувшие сутки зафиксировано 259 новых случаев заболевания.

«Общее количество зафиксированных в регионе случаев новой коронавирусной инфекции, таким образом, составляет 17 544», — сообщили в свердловском оперштабе. Отмечается, что состояние 183 заболевших оценивается как тяжелое, 73 из них находятся на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находится 757 больных. Всего в регионе вылечились от коронавируса 11 616 пациентов (+343). Погибли от инфекции 193 человека (+5).

Больше всего заболевших выявили в Екатеринбурге (+117). Остальные случаи заболевания зафиксированы у жителей Алапаевска, Артемовского, Асбеста, Белоярского, Березовского, Богдановича, Верхней Салды, Волчанска, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, Дегтярска, Краснотурьинска, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Кушвы, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Среднеуральска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Нижней Туры, Новой Ляли, Полевского, Серова, Слободо-Туринского района, Сысертского, Тавдинского и Талицкого городских округов.

Всего в России за последние сутки выявлено 6 234 новых случая заражения. За день выздоровело 7 490 человек.