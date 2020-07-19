В Свердловской области число заражений коронавирусом снижается

Наибольшее число зараженных обнаружено в Екатеринбурге — 133 Фото: Анна Майорова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области за сутки выявлено 245 новых случаев заражения COVID-19, никто из пациентов не умер. Об этом сообщает региональный оперштаб по борьбе с инфекцией.

«245», — говорится в сообщении оперштаба. Наибольшее число зараженных обнаружено в Екатеринбурге — 133. Также COVID-19 выявлен у жителей Арамильского городского округа, Асбеста, Нижних Серег, Верхней Салды, Богдановича, Верх-Нейвинского, Полевского, Верхней Пышмы, Верхней Туры, Верхотурья, ЗАТО Свободный, Краснотурьинска, Нижней Салды, Первоуральска, Ревды, Сухого Лога, Горноуральского городского округа, Ирбита и Ирбитского района, Каменска-Уральского и Каменского городского округа, Камышлова и Камышловского района, поселка Малышево, Нижнего Тагила, Невьянска, Пышминского городского округа, Режа, Североуральска, Серова, Слободо-Туринского района, Тавдинского и Туринского городских округов.

С начала пандемии в Свердловской области коронавирусом заразились 17 789 человек. 11 787 пациентов выздоровели, 193 человека умерли.

Ранее сообщалось, что заболеваемость коронавирусом в Свердловской области пошла на спад. Количество заболевших снижалось три дня подряд.