Губернатор ХМАО возвращает докоронавирусные привычки

В графике Комаровой чаще стали появляться поездки за территорию Ханты-Мансийска Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня глава региона Наталья Комарова работает в Ханты-Мансийске. В плане мероприятий — заседание двух штабов: по строительству социально-важных объектов и борьбе с коронавирусом. Но уже в субботу Комарова отправится в Сургут и Нефтеюганский район. До эпидемии коронавируса такие поездки были привычным делом, но затем от них пришлось отказаться из соображений безопасности. О рабочем графике главы региона URA.RU рассказали в департаменте общественных и внешних связей ХМАО.

«В среду в графике губернатора — заседание совета по развитию местного самоуправления, участие в заседании рабочей группы Госсовета по направлению „Экология и природные ресурсы“ в онлайн формате», — добавили в депсвязей.

В четверг глава региона проведет традиционный традиционный прямой эфир в своем инстаграм-аккаунте, где ответит на самые популярные вопросы жителей и примет участие онлайн-конференции «Мы разные, но мы вместе» с семьями, воспитывающими детей с расстройствами аутистического спектра. Кроме того, губернатор примет участие в заседании рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Экономика и финансы».

В пятницу Комарова проведет заседание правительства и регионального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, а в субботу отправится в рабочую поездку в Нефтеюганский район и Сургут.

Ранее URA.RU писало, что глава региона прекращала рабочие поездки только в самый пик распространения коронавируса, но затем снова вернулась к этому режиму работы, чтобы проинспектировать темпы строительства жилья в Сургуте.