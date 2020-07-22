Полицейские в ХМАО выписали нарушителям масочного режима более 900 штрафов за три дня Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В ХМАО начинается первый этап снятия ограничений — Полицейские штрафуют людей за отсутствие масок — В Советском районе снимут режим ЧС — С нового учебного года в регионе заработает «мобильная школа». Все самые интересные и важные новости ХМАО к утру 22 июля — в обзоре URA.RU:

В регионе снимут часть ограничений

С 22 июля в ХМАО приступят к первому этапу снятия ограничений против коронавирусной инфекции. Югорчане смогут выходить на улицу, чтобы заниматься спортом, откроются предприятия сферы услуг и магазины непродовольственных товаров площадью до 400 квадратных метров с отдельным входом.

Силовики массово штрафуют граждан за отсутствие масок

За четыре дня в Югре протоколы за нарушение масочного режима получили 905 жителей округа из них более 800 дел передано в суд. Наибольшее число нарушителей полицейские выявили в Сургуте, Нижневартовске, Сургутском районе и Когалыме.

Режим ЧС в Советском районе будет снят

В Советском районе режим чрезвычайной ситуации будет снят. В настоящее время там горят 95 гектаров леса, но все крупные возгорания ликвидированы. Поэтому глава района Игорь Набатов решил снять режим. Глава района добавил, что после отмены ЧС жители смогут снова поехать на рыбалку или сходить в лес за грибами.

Дети из отдаленных районов будут учиться в мобильной школе