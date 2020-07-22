От Центробанка ждут очередного снижения ключевой ставки Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Цена на тихоокеанскую нефть Brent впервые с начала марта установилась на отметке в 44,15 доллара за баррель (+2,03%). Курс техасской нефти WTI по итогам дня также показал уверенный рост в 1,46% и остановился на 41,94 доллара за бочку.

Вслед за нефтяными фьючерсами укрепилась и российская валюта. Так, курс доллара США составил 70,65 рубля, что на 68,25 копеек ниже уровня закрытия предыдущих торгов. Евро подешевел на 46,75 копеек и торгуется за 81,2 рубля. Аналитики прогнозируют дальнейшее укрепление российской валюты . Факторами такого роста называются не только успешное испытание противовирусной вакцины, но и предстоящее заседание Банка России, на котором, по мнению экспертов, будет обсуждаться снижение ключевой ставки.

Ситуация в России

Минфин предложил не повышать зарплаты чиновникам ближайшие три года, перенести реформу оплаты труда госслужащих, а также сократить расходы на госпрограмму вооружений. В ведомстве планируют сбалансировать федеральный бюджет, ставший дефицитным в условиях кризиса. Данные меры ежегодно принесут в казну государства около 1,4 триллиона рублей.

В России хотят создать государственный рентный фонд, куда одинокие пенсионеры смогут передавать свое жилье в обмен на пожизненное содержание. Ежемесячную выплату страховые компании будут определять, оценивая примерно, сколько лет пенсионеру осталось прожить. Предполагается, что деньги на выплаты пенсионерам будут перечисляться из ежемесячных взносов претендентов на жилплощадь.

Российским пенсионерам предложили выплатить по 15 тысяч рублей на покупку лекарств в условиях эпидемии коронавируса. По данным члена ОП Султана Хамзаева, в условиях пандемии, затраты пенсионеров на препараты увеличились на 4 тысячи рублей, и эти выплаты помогут нивелировать возросшую нагрузку на кошелек. Предложение уже направили премьеру страны Михаилу Мишустину. Однако в Совфеде идею не оценили.

В Госдуме готовят законопроект, согласно которому пенсии будут повышать в соответствии с уровнем инфляции. Если документ примут, всем пенсионерам будут ежегодно увеличивать выплаты.

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о национальных целях развития страны до 2030 года. Среди приоритетных направлений — повышение уровня жизни граждан, падение уровня бедности в сравнении с показателями 2017 года в два раза, а также увеличение продолжительности жизни до 78 лет. Предлагаемое ранее в качестве одной из целей вхождение страны в топ-5 мировых экономик в указе не обозначено. В условиях кризиса эта цель слишком амбициозна, заявил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

Депутаты предложили с сентября вернуть систему штрафов за долги по ЖКХ, отмененную правительство до конца 2020 года. По мнению автора инициативы главы думского комитета по энергетике Павла Завального, в условиях окончания пандемии, данная мера поддержки граждан становится неактуальной.

Ситуация в мире

Власти Великобритании хотят ужесточить выдачу «золотых виз» россиянам — постоянного места жительства инвесторам, вложившим в экономику страны не менее двух миллионов фунтов. По мнению инициаторов ужесточения правил, данные меры позволят пресечь лоббирование российских интересов в парламенте.

Германия готовится ответить США на санкции против российского газопровода «Северный поток-2». По словам руководителя Восточного комитета германской экономики Михаэля Хармса, в стране рассматриваются «конкретные предложения» от дипломатических заявлений, до принятия ответных санкций.

Прогнозы и мнения экспертов

По прогнозам Bloomberg, из-за резкого замедления экономической активности в России Центробанк на этой неделе в третий раз с начала кризиса снизит ключевую ставку еще на 0,5 п. п. — до 4%. Помимо этого, аналитики сходятся во мнении, что до конца года страну ожидает еще одно снижение на 0,5 п. п. Российский экономист Кирилл Соколов считает, что на предстоящем в пятницу заседании совета директоров ЦБ будет выбирать шаг снижения ставки между 0,25 и 0,5.