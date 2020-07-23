Нападавшие вооружены битами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

В Челябинске начался передел рынка автостоянок. К URA.RU обратилась группа предпринимателей, рассказавших о том, что их пытаются силой выдворить с парковок, которыми они занимаются по закону. Охранников избивают, а конфликт на одной из парковок на улице Ярослава Гашека закончился потасовкой со стрельбой.

«15 июля пытались силой захватить стоянку на улице Салавата Юлаева, — рассказал URA.RU представитель группы предпринимателей, на условиях анонимности. — Было около трех десятков посторонних людей, которые требовали от охранников покинуть стоянку. Пришлось вызвать полицию. После чего посторонние ушли. В 22 часа на стоянку влетело два десятка человек в медицинских масках, у всех в руках были бейсбольные биты или куски арматуры. Жестко избили охранника, он в больнице. Опознать нападавших сложно».

Один из пострадавших Фото: источник URA.RU

19 июля была попытка захвата стоянки на улице Румянцева, 13 июля силой вытолкали охранника со стоянки на Гончаренко. У охранника остался в будке инсулин, необходимый ему как страдающему диабетом. «Он едва не потерял сознание на улице, так как не успел принять пищу, а инсулин остался в будке», — рассказали URA.RU.

Такие же конфликты, когда охранников силой выдворяют со стоянок, произошли и в других районах города. Конфликт на улице Ярослава Гашека перерос в потасовку с полицейскими и со стрельбой. В распоряжении URA.RU есть видео конфликта.

«Мы полагаем, что за всем этим стоит бывший начальник челябинского ОМОНа Сергей Резвый, который курирует ЧОП „Вымпел“, — говорит URA.RU один из предпринимателей. — Охранники „Вымпела“ были замечены во время инцидентов, видели и Резвого». Получить комментарий Резвого не удалось. О том, что Резвый может обеспечивать силовое сопровождение захвата стоянок, URA.RU уже писало.

В полицию поступило более десятка заявлений от пострадавших охранников, тексты есть в распоряжении URA.RU. В пресс-службе ГУ МВД URA.RU смогли прокомментировать инцидент на улице Ярослава Гашека, где дело дошло до стрельбы. «Обе стороны подали заявление друг на друга, ведется проверка», — сообщили в пресс-службе.