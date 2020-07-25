В РФ изменятся правила продажи продуктов при второй волне COVID

В АКОРТ считают, что нужно ограничить доступ покупателей без масок в торговые залы Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Ассоциация компаний розничной торговли (АКОРТ) разработала правила работы торговых компаний на случай второй волны коронавируса. Об этом рассказал председатель президиума ассоциации Сергей Беляков.

«В торговом зале могут находиться сотрудники только в средствах индивидуальной защиты. Предполагается более частая обработка торгового зала и поверхностей в нем», — приводит Беляков примеры из нового регламента. Также он рекомендовал ограничить доступ покупателей без средств защиты в магазин, пишет РИА «Новости».

По словам председателя президиума АКОРТ, важным фактором является плотная работа с органами власти и исполнение требований Роспотребнадзора. Беляков уверен, что, если проект будет одобрен, то во время второй волны заболеваемости не придется сильно ужесточать правила работы торговых организаций.

Итальянский иммунолог, профессор Миланского государственного университета Марио Клеричи заявил, что вторая волна коронавируса будет легче первой, передает «Национальная служба новостей». По его словам, COVID-19 будет ослаблен из-за воздействия ультрафиолетового излучения в летние месяцы.

Новую волну коронавируса можно будет ждать осенью, считает главный инфекционист Минздрава Владимир Чуланов. Он уверен, что у россиян уже есть иммунитет к заболеванию и им помогут знания защитных мер.