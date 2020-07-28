В войне на стоянках Челябинска обвинили депутата Госдумы

Андрей Барышев заявил, что поддерживает малый и средний бизнес Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Передел рынка автостоянок в Челябинске получил новое развитие. Сторона, которую обвинили в попытках рейдерского захвата парковок, заявила о провокациях со стороны депутата Госдумы Андрея Барышева. Своей версией конфликтов с URA.RU поделился Валерий Ананьин — отец одной из предпринимательниц, которая оспаривает свое право на парковки.

Ранее группа предпринимателей рассказала URA.RU, что их пытаются силой выдворить с тех стоянок, которые они занимают по закону. Сторожей избивают битами, дело дошло до стрельбы, в полицию поданы заявления. Собеседники URA.RU не скрывали, что речь идет о парковках, вокруг которых идут судебные споры.

«Да, действительно, речь идет о 14-ти спорных стоянках, — подтвердил URA.RU Ананьин. — Но схема захвата выглядит иначе, Днем на стоянку приходит человек и под любым благовидным предлогом выманивает сторожа из будки. После того, как будка занята, подъезжает группа охранников ЧОП „Метар-безопасность“, учредителем которого является Барышев. Один охранник закрывается в будке, еще несколько человек блокируют подходы».

Далее, по словам Ананьева, сотрудники ЧОП «Метар-безопасность» демонтируют видеонаблюдение, а сторож, «получив парку пинков и подзатыльников, сообщает хозяйке о случившемся». «Директор ЧОП рассказывает полицейским на две камеры, что они тут всю жизнь стояли и работали, а сегодня будет рейдерский захват стоянки некой бандитской группировкой и указывает на нас», — говорит Ананьев. По его словам, именно Барышев превращает споры в криминал — битами вооружены его сотрудники. Сам депутат опроверг обвинения в свой адрес.

«Группа предпринимателей просила меня защитить их интересы, — заявил URA.RU депутат. — Я считаю, что некая преступная группировка занимается рейдерским захватом». Барышев отметил, что из-за юридических сложностей предприниматели не могут оформить нужные документы и доказать правоту в суде. «Я уже вносил в ЗСО законопроект, чтобы упростить процедуры для добросовестных предпринимателей, — отметил депутат. — Конфликтов можно было бы избежать».

Барышев также заявил URA.RU, что не имеет отношения к ЧОП «Метар-безопасность». Согласно данным сервиса СБИС, он действительно вышел из состава учредителей ЧОП, где ему принадлежало 100% долей. Это произошло чуть больше месяца назад, перед началом очередной войны за челябинские парковки.