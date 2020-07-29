29 июля 2020
28 июля 2020

В ХМАО новая партия борется за голоса избирателей. Ее лидер баллотировался на пост президента РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Дискуссионный клуб Дмитрия Гусева
Политик Андрей Богданов решил открыть отделение партии КПСС в ХМАО Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В ХМАО на местных выборах появились кандидаты, представляющие коммунистическую партию социальной справедливости. Ее лидером является политтехнолог Андрей Богданов, который баллотировался на пост президента РФ в 2008 году. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.

«Два представителя партии КПСС подали документы для регистрации в качестве кандидатов в депутаты думы города Советский. Еще у одного есть желание стать главой поселка Мулымья в Кондинском районе. Их задача — оттянуть голоса у КПРФ», — заявил инсайдер.

Лидер партии КПСС в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о появлении в ХМАО региональных представителей. «Мы активно будем участвовать в выборах в ХМАО и ЯНАО. Готовимся к выборам в Госдуму в следующем году, где собираемся взять пять процентов. Достаточно много уделяем внимания северным территориям. В следующие несколько десятилетий страна будет развиваться через север, поэтому важно там присутствовать», — прокомментировал Богданов.

В избиркоме ХМАО журналисту агентства сообщили, что выдвижение кандидатов на местные выборы завершена. Их регистрация будет продолжаться до 7 августа. «Самая ожесточенная избирательная кампания ожидается в Советском районе. Там за место главы 30-тысячного райцентра будут бороться десять кандидатов, а в думу города Советский на 15 мандатов претендует больше 60 человек. Противостояние развернется между единороссами и коммунистами. Впрочем, и самовыдвиженцы могут преподнести сюрпризы», — рассказал URA.RU местный политтехнолог.

Ранее URA.RU сообщало, что на предстоящих осенью выборах в ХМАО оппозиция собирается составить серьезную конкуренцию представителям «Единой России». Избирательные кампании пройдут в десяти муниципалитетах, где избираются новые составы советов депутатов и глав поселений.

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Политика Общество

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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