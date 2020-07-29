В ХМАО на местных выборах появились кандидаты, представляющие коммунистическую партию социальной справедливости. Ее лидером является политтехнолог Андрей Богданов, который баллотировался на пост президента РФ в 2008 году. Об этом URA.RU сообщил источник, знакомый с ситуацией.
«Два представителя партии КПСС подали документы для регистрации в качестве кандидатов в депутаты думы города Советский. Еще у одного есть желание стать главой поселка Мулымья в Кондинском районе. Их задача — оттянуть голоса у КПРФ», — заявил инсайдер.
Лидер партии КПСС в разговоре с URA.RU подтвердил информацию о появлении в ХМАО региональных представителей. «Мы активно будем участвовать в выборах в ХМАО и ЯНАО. Готовимся к выборам в Госдуму в следующем году, где собираемся взять пять процентов. Достаточно много уделяем внимания северным территориям. В следующие несколько десятилетий страна будет развиваться через север, поэтому важно там присутствовать», — прокомментировал Богданов.
В избиркоме ХМАО журналисту агентства сообщили, что выдвижение кандидатов на местные выборы завершена. Их регистрация будет продолжаться до 7 августа. «Самая ожесточенная избирательная кампания ожидается в Советском районе. Там за место главы 30-тысячного райцентра будут бороться десять кандидатов, а в думу города Советский на 15 мандатов претендует больше 60 человек. Противостояние развернется между единороссами и коммунистами. Впрочем, и самовыдвиженцы могут преподнести сюрпризы», — рассказал URA.RU местный политтехнолог.
Ранее URA.RU сообщало, что на предстоящих осенью выборах в ХМАО оппозиция собирается составить серьезную конкуренцию представителям «Единой России». Избирательные кампании пройдут в десяти муниципалитетах, где избираются новые составы советов депутатов и глав поселений.
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