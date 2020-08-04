Сегодня, 5 августа, — 238-й день с момента выявления коронавируса и 148-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 861 423 (+5 159) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 6159 (+71) человек, выздоровело 4 415 (+43) пациентов, зафиксировано 269 летальных исходов (в том числе, 169 непосредственно от COVID-19).
Распространение коронавирусной инфекции ускорилось.Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) увеличился с единицы до 1,03, а ежесуточный прирост больных составил 1,2%. Среди инфицированных больше всего мужчин (37 человек), женщин — 32, также заражение подтверждено у двух мальчиков. За минувшие сутки непосредственно от COVID-19 скончались три человека, еще один человек с коронавирусом умер от сопутствующих заболеваний.
Пермь лидирует по числу выявленных случаев коронавируса.Среди новых заболевших 52 человека — в краевой столице. В Лысьве и Пермском муниципальном районе по 4 заболевших, в Верещагино и Губахе — по два. Также по одному случаю заболевания COVID-19 выявлено в Соликамске, Нытве, Краснокамске, Осе, Добрянке, Кунгуре и Кунгурском районе. Ни одного случая заражения коронавирусом до сих пор не выявлено в Косе.