Медики из ГДКБ № 13 не получили коронавирусные выплаты Фото: Сергей Шадрин © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 августа, — 238-й день с момента выявления коронавируса и 148-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения. В России насчитывается 861 423 (+5 159) человека, зараженных коронавирусом. В Пермском крае вирусная инфекция выявлена у 6159 (+71) человек, выздоровело 4 415 (+43) пациентов, зафиксировано 269 летальных исходов (в том числе, 169 непосредственно от COVID-19).

Распространение коронавирусной инфекции ускорилось. Коэффициент распространения COVID-19 (Rt) увеличился с единицы до 1,03 , а ежесуточный прирост больных составил 1,2%. Среди инфицированных больше всего мужчин (37 человек), женщин — 32, также заражение подтверждено у двух мальчиков. За минувшие сутки непосредственно от COVID-19 скончались три человека, еще один человек с коронавирусом умер от сопутствующих заболеваний.

Пермь лидирует по числу выявленных случаев коронавируса. Среди новых заболевших 52 человека — в краевой столице. В Лысьве и Пермском муниципальном районе по 4 заболевших, в Верещагино и Губахе — по два. Также по одному случаю заболевания COVID-19 выявлено в Соликамске, Нытве, Краснокамске, Осе, Добрянке, Кунгуре и Кунгурском районе. Ни одного случая заражения коронавирусом до сих пор не выявлено в Косе.

Пермских медиков оставили без «коронавирусных» выплат. В прокуратуру намерены обратиться сотрудники пермской детской клинической больницы № 13. Они утверждают, что контактируют с детьми, чьи родители заражены коронавирусом. В учреждении подтвердили, что последний раз выплаты производились за май, а за июнь деньги не переводили из-за того, что нет поступлений от минздрава Пермского края.

Плановую госпитализацию разрешили для детей. С 5 августа медучрждения Пермского края возобновляют диспансеризацию и медосмотры. Также разрешается плановая госпитализация детей и подростков до 17 лет . Соответствующий документ подписал главный санитарный врач Прикамья Виталий Костарев.

Школы готовятся к началу учебного года в условиях пандемии. Специальные комиссии проверяют наличие в образовательных учреждениях (школах и детсадах) бесконтактных термометров , рециркуляторов воздуха и бактерицидных облучателей. Необходимое оборудование должны были поставить в учебные заведения в летний период. Также проверяется наличие средств индивидуальной защиты и дозаторов для антисептиков.