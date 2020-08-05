Михаил Дегтярев встретился с начальником управления лесами Хабаровского края

новость из сюжета Губернатора Фургала подозревают в организации убийств

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев 5 августа в присутствии журналистов отчитал главу краевого управления лесами Константина Хрянина. Недовольство главы региона вызвали заниженные показатели вырубки лесов.

Дегтярев посетил ключевое предприятие для лесной отрасли Хабаровского края, чтобы оценить ее состояние. «У меня есть информация, что лесовосстановление проходит неэффективно. Мы отдаем лесопользователям материал, некоторые относятся к этому недобросовестно — по экспертным оценкам, выживает до 10% саженцев. И в итоге работа идет впустую», — заявил Дегтярев.

Константин Хрянин в разговоре с врио губернатора отчитался о том, как идут работы. По его словам, их контролирует специальная комиссия, которая делает фото и снимает результаты на видео. Если деревьев не хватает, их сажают дополнительно. «Обычно мы высаживаем ровно столько, сколько вырубаем», — сказал глава ведомства.

По его словам, в крае выявляют всего 10 тысяч кубометров незаконных рубок леса. Такая низкая цифра вызвала удивление Дегтярева: «Это смешно. Я видел все своими глазами. Ко мне первый вопрос от жителей был — остановите вырубку лесов. Как вы работаете с правоохранительными органами? У вас заведомо необъективные показатели».

Также Дегтярев пообщался с работниками питомника, поинтересовался условиями их труда и пообещал лично принять участие в решении проблем хозяйства. «Мне нужно понять, чего нам не хватает, где проблемные места Приглашаю в Народный совет одного или двух представителей. Будем постоянно с вами встречаться. Вы сможете передавать все жалобы и предложения по развитию своей территории», — предложил Дегтярев.

Михаил Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края вместо его соратника по ЛДПР Сергея Фургала. Последний был уволен в связи с утратой доверия после того, как его арестовали на два месяца по подозрению в организации убийств бизнесменов в середине нулевых. За время правления Фургала в ключевой для Хабаровского края лесозаготовительной сфере произошел кризис из-за повышения пошлин на экспорт необработанного леса из региона.

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