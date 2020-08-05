Петербургское управление Минюста хочет дисциплинарно наказать адвоката экс-журналиста и советника главы Роскосмоса Ивана Сафронова Ивана Павлова. Все из-за того, что юрист не дал подписку о неразглашении данных следствия.
Однако, по словам Павлова, ему никто ни разу не предлагал написать подписку, а следователя ФСБ, который ведет дело Сафронова, видел всего раз в жизни. «Нас хотят заставить не заниматься делом даже в стесненных обстоятельствах, а больше думать о собственной защите», — цитирует «Коммерсант» Павлова. По словам адвоката, сторона защиты и так находится не в лучшей позиции из-за секретности дела в отношении Сафронова.
В газете отметили, что представление о возбуждении дисциплинарного производства еще может получить другой адвокат Сафронова — Евгений Смирнов. Но как пояснил член совета адвокатской палаты Евгений Тонков, адвокат вправе не давать подобную подписку, так как она накладывает на него определенные обязательства, например в дальнейшем это может привести к проблемам при получении заграничного паспорта. Он добавил, что следователи делают это с целью отвода адвокатов впоследствии.
Как отмечает «Коммерсант», после предъявления обвинения Сафронову 13 июля, следователи пытались взять подписки о неразглашении с его адвокатов. Двое защитников подписали все, что от них требовалось. А двое других это делать отказались. Тогда следователь Александр Чабан в присутствии понятых оформил отказ документально. По словам Павлова, в отличие от своих московских коллег адвокатов Дмитрия Катчева, Даниила Никифорова, Сергея Малюкина и Олега Елисеева он в допросе Сафронова и других следственных действиях не участвовал.
Советник главы Роскосмоса и экс-корреспондент газеты «Коммерсант» Иван Сафронов арестован до 6 сентября, напоминает RT. Его подозревают в государственной измене и работе на чешские спецслужбы. При этом адвокат Сафронова и его бывшие коллеги считают, что дело связано исключительно с его журналистской деятельностью. Позже у Сафронова заподозрили коронавирус.
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