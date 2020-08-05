Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что городу необходима вторая ветка метрополитена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга озвучил стоимость второй ветки метро — школы готовятся к новым правилам — мэра Богдановича допросили силовики — математик рассказал о манипулировании статистикой. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:

Мэр Екатеринбурга назвал стоимость второй ветки метро

На строительство второй ветки метро в Екатеринбурге требуется порядка 90 млрд рублей. Об этом заявил глава города Александр Высокинский. По его мнению, городу необходимо построить вторую ветку метрополитена для развития «транспортного каркаса» города.



Школы области готовятся начать учебный год в новом формате

Власти региона оборудуют школы для начала нового учебного года в соответствии с обновленными санитарными правилами. По словам министра образования области Юрия Биктуганова, сейчас закупается необходимое оборудование.



Уральские белорусы не смогут выбрать президента

Десятки тысяч граждан Белоруссии, которые живут на Урале, не смогут проголосовать на выборах президента Белоруссии в УрФО. В городах округа не будут открыты избирательные участки, сообщили URA.RU в отделении посольства республики в Екатеринбурге. Участки будут открыты только в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде



Математик заявил о манипуляциях со статистикой по коронавирусу

Власти оказывают влияние на статистиков при подсчете данных по коронавирусу, считает преподаватель Института экономики и управления УрФУ Дмитрий Гладырев. По его мнению, количество новых случаев в Екатеринбурге и в других городах области должно иметь прямую связь, но этого не происходит.

Ранее свердловское управление Роспотребнадзора сообщало, что данные по больным коронавирусом в Екатеринбурге не соответствуют действительности.



Прокуратура проверит ректора медицинского вуза

В прокуратуру Екатеринбурга поступила жалоба на ректора Уральского государственного медицинского университета Ольгу Ковтун. Ее подозревают в нескольких нарушениях, в частности махинациях при госзакупках.



Екатеринбургского пиарщика отправили в колонию-поселение

Известного свердловского пиарщика Ярослава Ширшикова 5 августа суд приговорил к семи месяцам пребывания в колонии-поселении за клевету в адрес полпреда президента в УрФО Николая Цуканова.



Мэром Богдановича заинтересовались в ФСБ