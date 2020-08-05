05 августа 2020

Самое актуальное в Свердловской области на 6 августа. Названа стоимость второй ветки метро, мэра свердловского города задержала ФСБ

© Служба новостей «URA.RU»
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Пресс-тур «Развитие метрополитена в Екатеринбурге». Екатеринбург, высокинский александр, метро, вагон метро
Глава Екатеринбурга Александр Высокинский считает, что городу необходима вторая ветка метрополитена Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Екатеринбурга озвучил стоимость второй ветки метро — школы готовятся к новым правилам — мэра Богдановича допросили силовики — математик рассказал о манипулировании статистикой. Все самые интересные и важные новости Свердловской области к утру 6 августа — в обзоре URA.RU:

Мэр Екатеринбурга назвал стоимость второй ветки метро

Школы области готовятся начать учебный год в новом формате

Уральские белорусы не смогут выбрать президента

  • Десятки тысяч граждан Белоруссии, которые живут на Урале, не смогут проголосовать на выборах президента Белоруссии в УрФО. В городах округа не будут открыты избирательные участки, сообщили URA.RU в отделении посольства республики в Екатеринбурге. Участки будут открыты только в Москве, Санкт-Петербурге и Калининграде

Математик заявил о манипуляциях со статистикой по коронавирусу

Прокуратура проверит ректора медицинского вуза

Екатеринбургского пиарщика отправили в колонию-поселение

Мэром Богдановича заинтересовались в ФСБ

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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